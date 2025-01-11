Зима і гальма: чи можна ставити машину на ручник

Чому бувалі водії лякають молодих колег зимовими сюрпризами ручника? Тому що іноді він справді може відмовитись відпускати колеса, коли його просять. При тому найчастіше причиною є мороз, але ж – далеко не завжди.

Чому не відпускає ручник

Не стільки поширена, скільки широко розпіарена у водійських колах ситуація: стартуючи з місця, водій знімає машину з ручника, а він не відпускає. Машина аж присідає на задні колеса, а вони, затиснуті колодками гальм, не обертаються і не дають змоги зрушити з місця. Або, якщо автомобіль задньоприводний, зрушити з місця виходить, але нормальний рух – ні.

Чому так буває? Так, гальма примерзли. Точніше, гальмівні колодки стоянкового гальма примерзли до диска чи барабана. Причина – наявність вологи на колодках і диску/барабані в момент спрацювання гальма. Насправді це не така вже поширена ситуація, адже під час руху, особливо у міському режимі, гальма часто бувають теплими – і волога з них доволі швидко випаровується.

Чому треба ставити машину на ручник

Стоянкове гальмо – функція не просто корисна, це елемент безпеки і засіб зберегти деякі елементи конструкції авто. По-перше, незагальмована як слід машина у вашу відсутність може покотитись і завдати шкоди іншим авто та людям. При тому майте на увазі, що ставити машину на парковці на передачу – спосіб хоча і ефективний, але не максимально надійний. По-друге, увімкнена передача замість ручника нештатно навантажує деталі трансмісії і двигуна (зчеплення, привод ГРМ). Навіть на машині з АКП, де є режим паркування P, стоянкове гальмо потрібне, адже без нього стопорний механізм у коробці надмірно зношується.

Як користуватись стоянковим гальмом узимку

Перш ніж скористатись стоянковим гальмом зимового дня, варто на мить затриматись і обміркувати, в якому стані зараз можуть бути гальмівні механізми ваших задніх коліс. Чи не мокрі вони? Чи не теплі вони? Як давно ви загальмовували машину педаллю? Яка температура за бортом і яка буде найближчими годинами?

Тобто у суху погоду, в конкретний мороз чи навпаки за впевненого плюса ручник можна сміливо затягувати. І краще уникати цього, якщо температура близько нуля з перспективою заморозку, якщо ви нещодавно долали калюжі тощо.

А коли ручник електричний?

Якщо у вашого автомобіля ручник керується не важелем і не маленькою педаллю ліворуч (механічний тип), а кнопкою з електричним приводом (електроручник), він може спрацьовувати під час паркування автоматично, попри бажання водія. Проте, майже завжди є змога цю функцію вимкнути, треба тільки знайти потрібний рядок у меню. І якщо у вас є підстави побоюватись примерзання, цією можливістю треба скористатись.

Не тільки морози

Доречним буде сказати, що застрайкувати стоянкове гальмо може не тільки через примерзання. Може статись, що колодки не відпускають через поламку або знос механізму у колесі, через старий, роздутий шланг гідроприводу. Але, певно, найбільш поширена причина – заклинювання тросу в оболонці.

Таке трапляється, коли в оболонку старого тросу потрапила вода і спровокувала там корозію, продукти якої врешті решт обмежили рухомість троса. Силою своєї руки (чи ноги, якщо привід педальний) водій долає опір іржі, і ручник затягується. Але зусилля зворотної пружини не вистачає, щоб потім повернути колодки в розгальмоване положення. З точки зору вирішення проблеми це доволі серйозна поламка, адже навіть затягнути таку машину на евакуатор буває непросто. Тому за найменших відхилень у роботі стоянкового гальма бажано звернутись до автомайстерні.

Коротко

Так, ручник у зимову пору дає підстави для особливого ставлення до себе. Але не все так погано – у більшості зимових ситуацій він таки поводиться цілком адекватно. Зверніть увагу на рекомендацію щодо сервісу і підтримання системи у належному стані – це дійсно збільшить надійність стоянкового гальма і коректність його роботи, у тому числі і взимку.