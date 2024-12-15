Кнопка замість важеля: 5 міфів про електричний ручник авто

Певно, справа у тому, що стоянкове гальмо з електроприводом спочатку не хотіли сприймати бувалі водії-чоловіки. Відтак, цей тип ручника серед досвідчених драйверів і тепер вважається небажаним, накопичивши навколо себе цілий набір негативних "характеристик". Які з них правдиві, а які ні?

Якщо роздивлятись стоянкове гальмо з електричним керуванням з дальнього від водія кінця, принципової різниці з тросовим (механічним) ручником не буде. Біля кожного заднього колеса будуть ті самі диски чи барабани, і ті самі колодки, які до дисків/барабанів притискуються, фіксуючи машину на місці. От тільки за притискання тут відповідає не трос з важелем або педаллю, а маленький електромотор з редуктором.

Проте, головна користь гальма з електроприводом не в тому, що водій не повинен напружувати м’язи всієї руки (ноги), а в тому, що до цього процесу можна залучити електронне керування – щоб автоматизувати його.

Міфи і правда про електроручник

Найчастіше досвідченого водія насторожує відсутність прямого механічного зв’язку між ним та рухом колодок задніх коліс – мовляв, це заважає реалізовувати усі можливості стоянкового гальма. Власне, претензії бувалих до стоянкового гальма з електроприводом озвучуються такими словами:

Колодки примерзнуть вночі. Мовляв, в морозну погоду гальмівні колодки запаркованої машини примерзнуть до дисків, а примусово відпустити електроручник після зупинки не можна. Це правда, але не завжди. У багатьох моделей є можливість примусово відключити гальмо, яке автоматично затягнулося після виключення двигуна на парковці. Як це зробити, можна уточнити в заводському мануалі або в офіційного дилера вашої марки.

Електроручником не можна гальмувати під час руху. Правда, але тільки наполовину. Стоянкове гальмо незалежно від конструкції має другу функцію – аварійного гальма при відмові основної системи. Коротше, на швидкості електричним ручником гальмувати можна, проте спочатку машину буде уповільнювати основна гальмівна система, а вже перед повною зупинкою активується стоянкове гальмо. Додатково системи ABS та ESP забезпечать курсову стійкість машини, щоб її не розвернуло на дорозі. Подробиці про алгоритм активації ручника під час руху пишуться у заводському мануалі, зазвичай треба не просто потягнути клавішу чи натиснути кнопку, а наполегливо утримувати її.

Якщо сяде акумулятор, машину з ручника не зняти. Часто це правда. У деяких моделей для такої ситуації є механічний привід розблокування, але технічно простіше підключити на хвилинку сторонній акумулятор.

Ремонт електроручника дорожче, ніж механічного. Для багатьох випадків це правда. Але це неминуче явище для всіх автомобілів нових поколінь, які в цілому складніше за попередні генерації техніки.

Електрогальмо не годиться для енергійного керування. В більшості випадків це правда Драйверський прийом швидкісного проходження крутих поворотів – зрив машини в контрольований занос за допомогою ручника – реалізувати з електроприводом гальм не можна. І тут нічого дивного, адже автовиробники щиро переконані, що ставити сімейну автівку в керований занос потреби немає.

Плюси стоянкового гальма з електроприводом

У виправдання електричного ручника маємо нагадати про його беззаперечні переваги;

Максимально прості маніпуляції при постановці машини на парковку та її зняття з гальмування;

Функція автоматичного гальмування при паркуванні та автоматичного розгальмовування при початку руху;

Функція утримування машини від скочування на гірці (Auto Hold), реалізована за допомогою електроручника;

Автоматичне регулювання електрогальмом всіх своїх зазорів у приводі і колодках.

Коротко

Поки автомобілісти-гурмани та ортодоксальні водії старої школи крутять носом від електрифікованого ручника, пересічні користувачі звикають до цього зручного пристрою. Мільйони водіїв по всьому світу вже не уявляють собі машину з важелем ручника замість маленької кнопки і всіх електронних помічників, які стоять за нею.