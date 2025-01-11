Зима и тормоза: можно ли ставить машину на ручник

Один из водительских стереотипов - подкрепленных, к сожалению, и практикой - мол, стояночным тормозом не желательно пользоваться в зимнее время.

Почему бывалые водители пугают молодых коллег зимними сюрпризами ручника? Потому что иногда он действительно может отказаться отпускать колеса, когда его просят. При этом чаще всего причиной является мороз, но - далеко не всегда.

Почему не отпускает ручник

Не столько распространенная, сколько широко распиаренная в водительских кругах ситуация: стартуя с места, водитель снимает машину с ручника, а он не отпускает. Машина аж приседает на задние колеса, а они, зажатые колодками тормозов, не вращаются и не позволяют сдвинуться с места. Или, если автомобиль заднеприводный, сдвинуться с места получается, но нормальное движение - нет.

Почему так бывает? Да, тормоза примерзли. Точнее, тормозные колодки стояночного тормоза примерзли к диску или барабану. Причина - наличие влаги на колодках и диске/барабане в момент срабатывания тормоза. На самом деле это не такая уж распространенная ситуация, ведь во время движения, особенно в городском режиме, тормоза часто бывают теплыми - и влага из них довольно быстро испаряется.

Почему надо ставить машину на ручник

Стояночный тормоз - функция не просто полезная, это элемент безопасности и средство сохранить некоторые элементы конструкции авто. Во-первых, незаторможенная как следует машина в ваше отсутствие может покатиться и нанести вред другим авто и людям. При этом имейте в виду, что ставить машину на парковке на передачу - способ хотя и эффективный, но не максимально надежный. Во-вторых, включенная передача вместо ручника нештатно нагружает детали трансмиссии и двигателя (сцепление, привод ГРМ). Даже на машине с АКП, где есть режим парковки P, стояночный тормоз нужен, ведь без него стопорный механизм в коробке чрезмерно изнашивается.

Как пользоваться стояночным тормозом зимой

Прежде чем воспользоваться стояночным тормозом зимнего дня, стоит на мгновение задержаться и обдумать, в каком состоянии сейчас могут быть тормозные механизмы ваших задних колес. Не мокрые ли они? Не теплые ли они? Как давно вы затормаживали машину педалью? Какая температура за бортом и какая будет в ближайшие часы?

То есть в сухую погоду, в конкретный мороз или наоборот при уверенном плюсе ручник можно смело затягивать. И лучше избегать этого, если температура около нуля с перспективой заморозков, если вы недавно преодолевали лужи и тому подобное.

А когда ручник электрический?

Если у вашего автомобиля ручник управляется не рычагом и не маленькой педалью слева (механический тип), а кнопкой с электрическим приводом (электроручник), он может срабатывать при парковке автоматически, несмотря на желание водителя. Однако, почти всегда есть возможность эту функцию отключить, надо только найти нужную строку в меню. И если у вас есть основания опасаться примерзания, этой возможностью надо воспользоваться.

Не только морозы

Уместно будет сказать, что застрайковать стояночный тормоз может не только из-за примерзания. Может случиться, что колодки не отпускают из-за поломки или износа механизма в колесе, из-за старого, раздутого шланга гидропривода. Но, пожалуй, наиболее распространенная причина - заклинивание троса в оболочке.

Такое случается, когда в оболочку старого троса попала вода и спровоцировала там коррозию, продукты которой в конце концов ограничили подвижность троса. Силой своей руки (или ноги, если привод педальный) водитель преодолевает сопротивление ржавчины, и ручник затягивается. Но усилия возвратной пружины не хватает, чтобы потом вернуть колодки в расторможенное положение. С точки зрения решения проблемы это довольно серьезная поломка, ведь даже затащить такую машину на эвакуатор бывает непросто. Поэтому при малейших отклонениях в работе стояночного тормоза желательно обратиться в автомастерскую.

Вкратце

Да, ручник в зимнюю пору дает основания для особого отношения к себе. Но не все так плохо - в большинстве зимних ситуаций он таки ведет себя вполне адекватно. Обратите внимание на рекомендацию по сервису и поддержанию системы в надлежащем состоянии - это действительно увеличит надежность стояночного тормоза и корректность его работы, в том числе и зимой.