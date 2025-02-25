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Зима була майже без відключень світла завдяки злагодженій роботі Міненерго та енергокомпаній, - нардеп

Вівторок 25 лютого 2025 18:42
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Зима була майже без відключень світла завдяки злагодженій роботі Міненерго та енергокомпаній, - нардеп Фото: зима була майже без відключень світла завдяки злагодженій роботі Міненерго та енергокомпаній (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Злагоджена робота Міністерства енергетики та енергетичних компаній дозволила пройти зиму майже без відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови підкомітету Верховної Ради з енергетичної безпеки Вікторії Гриб.

"Україна успішно пройшла зиму 2024–2025 років без значних відключень електроенергії, попри всі прогнози про тривалі блекаути до 20 годин на добу. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі енергокомпаній, міжнародних партнерів та Міністерства енергетики", - написала вона.

Гриб наголосила, що енергосистема вистояла незважаючи на регулярні атаки.

Вона пояснила, що вчасні ремонтні кампанії та введення в експлуатацію додаткових потужностей, зокрема відновлюваної енергетики, дозволили забезпечити стабільне електропостачання.

"Енергетики щодня працювали на межі можливого, оперативно відновлюючи пошкоджені об’єкти. Міжнародна підтримка також була ключовим фактором – наші партнери допомагали не лише фінансово, а й технологічно", - підкреслила Гриб.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема витримує навантаження та продовжує працювати завдяки самовідданій роботі кожного енергетика.

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