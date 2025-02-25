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Зима была почти без отключений света благодаря слаженной работе Минэнерго и энергокомпаний, - нардеп

Вторник 25 февраля 2025 18:42
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Зима была почти без отключений света благодаря слаженной работе Минэнерго и энергокомпаний, - нардеп Фото: зима была почти без отключений света благодаря слаженной работе Минэнерго и энергокомпаний (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Слаженная работа Министерства энергетики и энергетических компаний позволила пройти зиму почти без отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктории Гриб.

"Украина успешно прошла зиму 2024-2025 годов без значительных отключений электроэнергии, несмотря на все прогнозы о длительных блэкаутах до 20 часов в сутки. Это стало возможным благодаря слаженной работе энергокомпаний, международных партнеров и Министерства энергетики", - написала она.

Гриб подчеркнула, что энергосистема выстояла несмотря на регулярные атаки.

Она пояснила, что своевременные ремонтные кампании и введение в эксплуатацию дополнительных мощностей, в частности возобновляемой энергетики, позволили обеспечить стабильное электроснабжение.

"Энергетики ежедневно работали на пределе возможного, оперативно восстанавливая поврежденные объекты. Международная поддержка также была ключевым фактором - наши партнеры помогали не только финансово, но и технологически", - подчеркнула Гриб.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема выдерживает нагрузки и продолжает работать благодаря самоотверженной работе каждого энергетика.

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