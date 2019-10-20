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Правительство утвердило программу развития Карпат

Новости » Политика    20.10.2019 - 17:52
Правительство утвердило программу развития Карпат
Иллюстративное фото (unesco.org)

Программа направлена на развитие туризма и создание рабочих мест

Кабинет министров Украины утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на правительственном портале.

Сообщается, что программа развития Карпат направлена на улучшение социального и экономического состояния региона, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.

Кроме того, данная программа включает строительство дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Напомним, ранее украинские власти призывали соседние страны создать совместную программу развития Карпат. В частности, в 2017 году тогдашний спикер Верховной рады Андрей Парубий на встрече с министрами иностранных дел Словакии, Венгрии и Чехии заявил, что совместная программа имеет большой потенциал.

В феврале того же года Украина присоединилась к протоколу об устойчивом туризме к Рамочной конвенции о развитии Карпат. Также в январе украинский парламент запретил вырубку та территории так называемых пралесов.

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