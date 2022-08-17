Зима близко. Где не будет отопления и как готовятся в областях

Киев

Мэр столицы Виталий Кличко предупредил киевлян, что этой зимой температура в квартирах может опуститься до 18-19 градусов, тогда как ранее нормой был 21 градус.

На данный момент в столице проводится плановый ремонт теплосетей. Проверяют электросети, чтобы люди могли использовать обогреватели и не было перебоев в условиях повышенной нагрузки.

Виталий Кличко рассказал, что на случай отсутствия газа или электричества местные власти подготовили резервные запасы топлива и генераторы, поэтому некоторое время столичная инфраструктура сможет функционировать автономно. В первую очередь теплом и светом обеспечат больницы, садики, школы.

При этом городской голова призвал людей самостоятельно готовиться к холодам, приготовить теплые одеяла и вещи.

Львов

Львовские котельные и ТЭЦ готовы к отопительному сезону 2022/2023 на 99%. Но местные власти не исключают чрезвычайных ситуаций, поэтому ищут альтернативные варианты подачи тепла: закупают буржуйки, бочки, дрова и генераторы.

Как заявил мэр Андрей Садовый, в каждом здании должно быть помещение с системой вентиляции, где можно установить буржуйку. Это поможет временно решить проблему с обогревом, если теплосети или электроподстанции выйдут из строя в результате ракетного удара.

Коммунальные предприятия Львова начали заготовку буржуек, металлических бочек, генераторов. Их планируют устанавливать в подвальных помещениях домов, убежищах, чтобы люди могли согреться, зарядить телефоны. ОСМД утепляют окна и двери в подъездах домов и на чердаках.

Донбасс

В Донецкой области самая сложная ситуация. Отопительный сезон здесь не начнется.

Из-за постоянных обстрелов газопроводов и невозможности их ремонтировать, города региона уже живут без газа несколько месяцев. В осенне-зимний период из-за отсутствия газа невозможно запустить котельные, поэтому отопления также не будет.

Так, в Краматорске помимо газа и тепла в многоквартирных домах не будет водоснабжения. Городские власти сообщают, что отключат канализационную систему, чтобы избежать порывов при замерзании. Из-за перегрузки могут возникнуть проблемы с электричеством.

Поэтому перед началом отопительного сезона правительство ввело обязательную эвакуацию из всех населенных пунктов Донецкой области в другие регионы. Людям предоставляется жилье и материальная помощь.

Запорожская область

В Запорожье готовят котельные к включению отопления в штатной режиме и разрабатывают альтернативные варианты, если газа не будет. Рассматривают возможности перехода на сжиженный газ, электрооборудование, твердотопливные котлы в небольших котельных.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что в регионе необходимо создать стратегические запасы и предусмотреть альтернативу газу. Жителей частного сектора призвали запастись дровами и топливными брикетами.

В прифронтовых и оккупированных населенных пунктах Запорожской области отопительный сезон находится под угрозой срыва из-за перебитых электросетей и газопроводов. В том числе в Мелитополе, который на 95% отапливается природным газом.

Отметим, вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что кроме Донецкой области обязательную эвакуацию могут объявить в отдельных городах и селах Запорожской, Херсонской, Харьковской областей. Поскольку в данных регионах также возможны проблемы с теплом и электрикой.

Харьковская область

В Харькове и регионе пока не планируют обязательную эвакуацию. Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, подготовка к отопительному сезону идет по плану.

Однако враг продолжает бить по критической инфраструктуре, поэтому власти рассматривают любые возможные варианты, в том числе и меры по эвакуации.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что несмотря на постоянные обстрелы, коммунальщики готовят город к централизованной подаче тепла. Также создают склады с теплой одеждой, чтобы в случае необходимости развернуть пункты обогрева и выдавать ее людям.

Когда включат отопление и какой будет температура в домах

В правительстве сообщили о 70% готовности сетей и ЖКХ к отопительному сезону 2022/2023. В тех регионах, где это возможно, отопление появится вовремя - 15 октября 2022. Дата является ориентировочной и зависит от погодных условий.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что уровень температуры в квартирах должен быть не менее 18 градусов.

Тарифы на отопление останутся неизменными. Цена газа для бытовых потребителей в течение отопительного сезона также не будет расти. Тариф останется на уровне 7,96 гривен.