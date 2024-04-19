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Черговий топ-тренер дав відкоша "Баварії": він брав титул із мюнхенцями

Мюнхен, П'ятниця 19 квітня 2024 13:00
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Черговий топ-тренер дав відкоша "Баварії": він брав титул із мюнхенцями Фото: Юліан Нагельсманн віддав пріоритет збірній Німеччини (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький футбольний союз узгодив продовження контракту з керманичем національної команди Юліаном Нагельсманном. Його називали претендентом на вакантне місце на чолі мюнхенської "Баварії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

36-річний фахівець погодився продовжити роботу з Бундестім. Новий договір розрахований до кінця ЧС-2026.

Нагельсманн продовжить роботу з німецькою збірною і після Євро-2024. Тренер очолив національну команду восени торік. Він замінив на посаді Ганса-Дітера Фліка, під керівництвом якого Німеччина провалила Мундіаль в Катарі.

До появи на чолі Бундестіму Нагельсманн працював із "Баварією" у 2021-2023 рр. На чолі "ротен" він став чемпіоном Німеччини 2021/22 та здобув два Суперкубка країни. Після рішення Хабі Алонсо залишитися в "Байєрі" керманич збірної став головним претендентом на посаду головного тренера мюнхенців.

Хто такий Юліан Нагельсманн

Уродженець баварського Ландсберга-ам-Леха, на молодіжному рівні захищав кольори "Мюнхена 1860" та "Аугсбурга". Зав'язав із ігровою кар'єрою у 19 років через хронічну травму коліна.

Почав вивчати управління бізнесом та спортивну науку в університеті. Згодом почав працювати з юнаками в "Аугсбурзі", потім – у "Мюнхені 1860" та "Хоффенхаймі". У структурі останніх пройшов шлях до призначення головним тренером першої команди в 2016 році. Пізніше працював із РБ "Лейпциг", а в 2021-му очолив "Баварію".

Ще в час роботи з "Хоффенхаймом" був визнаний Футбольним тренером року в Німеччині (2017). Батько Нагельсманна працював у німецькій спецслужбі БНД.

До слова, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".

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