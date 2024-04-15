Віце-чемпіон світу втратив магію через титул "Байєра". Він був оберегом грандів 11 років

Довгожданне чемпіонство леверкузенського "Байєра" завершило домінування мюнхенської "Баварії", що розтягнулося на понад десятиліття. Найбільше від цієї невдачі постраждав імідж вінгера скинутого чемпіона Кінгслі Комана.

27-річний француз – вихованець "Парі Сен-Жермен". Уродженець столиці потрапив до структури знаменитого клубу в 8 років. На професіональному ж рівні він дебютував у сезоні 2012/13.

Коман з'явився на полі в складі рідної команди в лютому 2013-го. У поєдинку Ліги 1 проти "Сошо" він на 87-й хвилині замінив Верратті. Надалі Карло Анчелотті 16-річного вихованця до завершення кампанії не випускав на поле. Утім, однієї появи було достатньо для зародження чемпіонської магії Комана.

У наступному сезоні все ще юний вінгер зіграв 2 матчі за ПСЖ Лорана Блана. Проте, двох формальних титулів Ліги 1 для перспективного француза з амбіціями виявилося замало. Тож він відмовився підписувати новий контракт із парижанами та перебрався до Італії.

Туринський "Ювентус" під керівництвом Массіміліано Аллегрі справді розраховував на Комана. Принаймні в статусі футболіста ротації. У сезоні 2014/15 він провів 14 матчів у Серії А, в яких віддав 2 результативні передачі. "Стара синьйора", звісно ж, здобула Скудетто – вже третій чемпіонський титул для новачка, якому ще й не виповнилося 20-ти.

Новий футбольний рік Коман розпочав у лавах "Юве", але туринці погодилися віддати вінгера "Баварії" на правах дворічної оренди за 7 млн євро. У німецькому гранді проспект став основним вибором на фланг атаки для самого Пепа Гвардіоли. Француз забив 4 м'ячі та віддав 6 асистів (23 поєдинки) та на власне 20-річчя зміг похизуватися небувалим досягненням – золотими нагородами трьох із п'яти провідних чемпіонатів Європи.

Фото: Кінгслі Коман – 8-разовий чемпіон Німеччини (Getty Images)

Далі Коман залишався талісманом "Баварії". На мюнхенській "Альянц-Арені" регулярно змінювалися тренери – згаданий раніше Анчелотті, Віллі Саньйоль, Юпп Хайнкес, Ніко Ковач, Ганс-Дітер Флік, Юліан Нагельсманн, Томас Тухель, але французький вінгер упродовж усього часу залишається серед провідних фігур "ротен".

І до 14 квітня цьогоріч тривала магія Комана. У восьми попередніх сезонах "Баварія" ставала чемпіоном Німеччини, а фартовий француз довів кількість титулів поспіль до фантастичних 11-ти. У Мюнхені швидко все зрозуміли про непересічні здібності Комана та без докорів сумління після оренди віддали "Юве" за нього 21 млн у євровалюті.

Та невдалий нинішній сезон для "Баварії" гарантовано запустить процес перебудови команди. Цілком імовірний фініш без жодного трофею не тільки коштуватиме посади Тухелю, а й, вочевидь, призведе до кадрових змін у складі команди.

Легкий погляд на цифри Комана в сезоні 2023/24 спонукає відправити його до зони ризику. У чемпіонаті Німеччини він набрав 3+3 за системою "гол+пас", а ще два забиті м'ячі на груповому етапі Ліги чемпіонів не надто покращують статистику. А ще французький вінгер пропустив 13 матчів у всіх турнірах через різні ушкодження.

Та, схоже, в перезавантаженні повинен бути зацікавлений сам Коман. Втрата чемпіонської магії може стати тимчасовою, якщо він із агентами прискіпливо підійде до вибору нової команди. Неординарна біографія француза підштовхуватиме його до трансферу в Англію чи Іспанію. Можливо, чемпіон наступного сезону там буде відомий заздалегідь, якщо влітку французький чарівник переїде на Альбіон чи Піренеї...