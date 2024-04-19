Зидан сенсационно на пороге назначения тренером полуфиналиста Лиги чемпионов, – СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Mundo Deportivo .

51-летний специалист якобы оказался в шаге от назначения наставником "ротен". Он остается без работы с мая 2021 года, когда второй раз ушел из мадридского "Реала".

Зидан согласовал фактически все детали контракта с "Баварией". Немецкий гранд, очевидно, нашел подход к требовательному французу. Мюнхенцы уже готовы удовлетворить трансферные требования специалиста по усилению линии обороны.

После работы с "Реалом" Зидан не стремился работать любой ценой. Зато мотивацией к возобновлению тренерской карьеры должно стать интерес проекта. Тренер хотел поработать со сборной Франции, но федерация оставила в должности Дешама. В свою очередь предложения ПСЖ и МЮ Зидан отклонил.

Ранее из списка желаемых кандидатур мюнхенцев выпали Хаби Алонсо и Юлиан Нагельсманн. Испанец решил продолжить работу с леверкузенским "Байером". Немецкий же специалист подписал контракт со сборной Германии до ЧМ-2026 включительно.

Кто такой Зинедин Зидан

Уроженец Марселя, родители футболиста эмигрировали из Алжира. Принадлежит к кабилам – берберскому народу Севера Африки.

Воспитанник "Канна" также защищал цвета "Бордо", туринского "Ювентуса" и "Реала". Дважды стал чемпионом Италии, завоевал Суперкубок Италии, два Суперкубка УЕФА, два Интерконтинентальных кубка, выиграл титул Ла Лиги, два Суперкубка Испании, триумфовал в Лиге чемпионов 2001/02. Со сборной Франции стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000).

Завоевал "Золотой мяч-1998". Завершил карьеру после удаления в финале ЧМ-2006 после провокации Матерацци. Стал помощником Карло Анчелотти в "Реале", тренировал дубль мадридцев, а в 2016-2018 и 2019-2021 гг. работал с первой командой "сливочных". Королевский клуб с ним во главе выиграл 2 титула Ла Лиги, два Суперкубка Испании, 3 кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и победил на двух Клубных чемпионатах мира.