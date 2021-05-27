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Зидан покидает "Реал", - AS

Автор: Игорь Литвиненко

Французский наставник Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский "Реал". Он уже сообщил о своем решении президенту Флорентину Пересу.

Об этом сообщает испанское издание AS.

О своем уходе из "королевского клуба" Зизу вчера сообщил руководству и игрокам команды. Официально о решении французского наставника будет объявлено на совместной пресс-конференции Переса и Зидана.

Новость об уходе француза не стала сюрпризом, так как в Мадриде долго ходили слухи, что Зидан покинет клуб по окончанию сезона. Его действующий контракт с "Реалом" истекает через год - летом 2022 года.

В качестве замены рассматриваются кандидатуры Массимилиано Аллегри и легенда "Реала" Рауль.

Зидан пробыл на посту главного тренера "королевского клуба" 5,5 лет. В этом сезоне клуб под его руководством впервые остался без трофеев.

Напомним, в Ла-Лиге "Реал" финишировал вторым по итогам сезона, уступив чемпионство "Атлетико".

Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА возбудило дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за скандальной Суперлиги. Эти клубы остались единственными, кто официально не покинул турнир. Их могут исключить из Лиги чемпионов со следующего сезона.

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Новости Украины РеалотставкаЗинедин Зидан