Зидан покидает "Реал", - AS

Французский наставник Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский "Реал". Он уже сообщил о своем решении президенту Флорентину Пересу.
Об этом сообщает испанское издание AS.
О своем уходе из "королевского клуба" Зизу вчера сообщил руководству и игрокам команды. Официально о решении французского наставника будет объявлено на совместной пресс-конференции Переса и Зидана.
Новость об уходе француза не стала сюрпризом, так как в Мадриде долго ходили слухи, что Зидан покинет клуб по окончанию сезона. Его действующий контракт с "Реалом" истекает через год - летом 2022 года.
В качестве замены рассматриваются кандидатуры Массимилиано Аллегри и легенда "Реала" Рауль.
Зидан пробыл на посту главного тренера "королевского клуба" 5,5 лет. В этом сезоне клуб под его руководством впервые остался без трофеев.
Напомним, в Ла-Лиге "Реал" финишировал вторым по итогам сезона, уступив чемпионство "Атлетико".
Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА возбудило дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за скандальной Суперлиги. Эти клубы остались единственными, кто официально не покинул турнир. Их могут исключить из Лиги чемпионов со следующего сезона.