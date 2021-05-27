Зідан залишає "Реал", - AS

Французький наставник Зінедін Зідан прийняв рішення покинути мадридський "Реал". Він вже повідомив про своє рішення президенту Флорентіну Пересу.
Про свій відхід з "королівського клубу" Зізу вчора повідомив керівництву і гравцям команди. Офіційно про рішення французького наставника буде оголошено на спільній прес-конференції Переса і Зідана.
Новина про відхід француза не стала сюрпризом, оскільки в Мадриді довго ходили чутки, що Зідан покине клуб по закінченню сезону. Його діючий контракт з "Реалом" закінчується через рік - влітку 2022 року.
В якості заміни розглядаються кандидатури Массіміліано Аллегрі і легенда "Реала" Рауль.
Зідан пробув на посаді головного тренера "королівського клубу" 5,5 років. У цьому сезоні клуб під його керівництвом вперше залишився без трофеїв.
Нагадаємо, в Ла-Лізі "Реал" фінішував другим за підсумками сезону, поступившись чемпіонством "Атлетіко".
Раніше РБК-Україна писало, що УЄФА порушило справа щодо " Реала", "Барселони "і" Ювентуса " через скандальну Суперліги. Ці клуби залишилися єдиними, хто офіційно не покинув турнір. Їх можуть виключити з Ліги чемпіонів з наступного сезону.