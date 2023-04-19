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В Маріуполі окупанти фарбують будинки без квартир для "нормального виду"

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Маріуполь, Середа 19 квітня 2023 17:30
В Маріуполі окупанти фарбують будинки без квартир для "нормального виду" Фото: у Маріуполі окупанти фарбують будинки без квартир для "нормального виду" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Маріуполі російські окупанти фарбують будинки, не ремонтуючи їх, щоб зовні вони мали нормальний вигляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"За часів Жданова й радянщини Маріуполь кожного квітня виглядав як новенький. За планом партійного керівництва. Насправді - ні. Просто напередодні травневих свят у нас у центрі тупо жовтою побілкою фарбували всі будинки. В однаковий жовтий колір. Та попри те, що всередині ремонтів ані під'їздів, ані квартир не було, зовні наче все гаразд", - написав він.

Андрющенко розповів, що окупанти наразі фарбують невідремонтовані будинки. Потім вони активно викладають фото в соцмережах.

"Так і всередині міста, і назовні складається помилкове враження "відновлення". Але це - не відбудова. Це тупо фарбування знищеного й пошкодженого в колір "потемкинская деревня". Часи Жданова повернулися навіть у таких дрібницях. Радянська імперія Росія віками може єдине - руйнувати, убивати, грабувати й будувати "потемкинские деревни", - сказав він.

Як повідомлялось, окупанти у Маріупольському районі вирішили виселити ціле село, щоб облаштувати там базу для військових РФ. Селище знаходиться в лісі і недалеко від основного місця дислокації російських військ у Никольському..

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зносять будівлю залізничного вокзалу, яку самі зруйнували в перші місяці вторгнення.

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