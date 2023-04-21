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Собрали кучу солдат и техники. В Мариуполе оккупанты надумали снять "кино"

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Мариуполь, Пятница 21 апреля 2023 12:05
Собрали кучу солдат и техники. В Мариуполе оккупанты надумали снять "кино" Фото: в Мариуполе оккупанты надумали снять "кино" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе оккупанты перекрыли выход к морю и достигли туда кучу техники и личного состава. Россияне планируют снять "кино".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Левобережье. Прямо сейчас оккупанты перекрыли выход к морю и проход по Морскому бульвару от кафе "Ивушка". Куча солдат и техники", - написал Андрющенко.

По его словам, "съемки" у россиян запланированы сегодня до 19:00.

"Левобережье. Сегодня ваше время ПТСР. Стрельба. Взрывы. Все, как любят оккупанты. Вот бы кара небесная пришла. Вот бы было кино. Потому что вся техника (включая танки) настоящая, не бутафорная", - отметил Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе оккупанты окрашивают дома без квартир для "нормального вида".

Также сообщалось, что россияне перебрасывают танки через Мариуполь в направлении Бердянска.

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