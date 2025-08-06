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Зібрала мільйон на поїздку дітей, але програла у казино: у Черкасах викрили тренерку

Середа 06 серпня 2025 15:14
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Зібрала мільйон на поїздку дітей, але програла у казино: у Черкасах викрили тренерку Фото ілюстративне: у Черкасах викрили тренерку, яка збирала гроші з батьків (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Черкасах хореографка зібрала понад 1 мільйон гривень нібито на поїздку дітей до Грузії, але витратила їх в онлайн-казино. Їй оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, тренерка танцювального ансамблю збирала кошти з батьків під приводом участі дітей у фестивалі в Грузії.

Протягом квітня-липня 2025 року вона отримала понад 1 млн гривень, які замість організації поїздки витратила на власний розсуд, а саме програла в онлайн-казино.

Правоохоронці встановили 26 потерпілих у кримінальному провадженні.

Жінці повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з огляду на наявність у підозрюваної неповнолітньої дитини.

Зібрала мільйон на поїздку дітей, але програла у казино: у Черкасах викрили тренерку

Нагадаємо, раніше поліція екстрадувала з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) організаторку схеми під виглядом зборів на дрони для Збройних сил України (ЗСУ).

Так, перебуваючи за кордоном, шахрайка разом зі спільниками створила фінансову піраміду під виглядом постачання дронів для українських військових. Від цієї схеми постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які хотіли допомогти армії України.

Також РБК-Україна повідомляло про те, як шахраї почали використовувати програму "Пакунок школяра", щоб отримувати особисті дані українців.

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