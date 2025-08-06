ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Собрала миллион на поездку детей, но проиграла в казино: в Черкассах разоблачили тренера

Среда 06 августа 2025 15:14
UA EN RU
Собрала миллион на поездку детей, но проиграла в казино: в Черкассах разоблачили тренера Фото иллюстративное: в Черкассах разоблачили тренера, которая собирала деньги с родителей (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Черкассах хореограф собрала более 1 миллиона гривен якобы на поездку детей в Грузию, но потратила их в онлайн-казино. Ей объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, тренер танцевального ансамбля собирала средства с родителей под предлогом участия детей в фестивале в Грузии.

В течение апреля-июля 2025 года она получила более 1 млн гривен, которые вместо организации поездки потратила по своему усмотрению, а именно проиграла в онлайн-казино.

Правоохранители установили 26 потерпевших в уголовном производстве.

Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, учитывая наличие у подозреваемой несовершеннолетнего ребенка.

Собрала миллион на поездку детей, но проиграла в казино: в Черкассах разоблачили тренера

Напомним, ранее полиция экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организаторку схемы под видом сборов на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, находясь за границей, мошенница вместе с сообщниками создала финансовую пирамиду под видом поставки дронов для украинских военных. От этой схемы пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые хотели помочь армии Украины.

Также РБК-Украина сообщало о том, как мошенники начали использовать программу "Пакет школьника", чтобы получать личные данные украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассы
Новости
Последний шанс Путина? Что известно о визите Уиткоффа в Москву и почему это важно
Последний шанс Путина? Что известно о визите Уиткоффа в Москву и почему это важно
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО