Зі світлом до ранку. В Сумській області скасували планові відключення
Жителів Сумської області сповістили про те, що світло не відключатимуть до ранку 18 грудня в звязку з достатньою кількістю зекономленої електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.в Telegram.
"З 22 години 17 грудня до 8 ранку 18 грудня на Сумщині скасовані ГПВ (графіки погодинних відключень - ред.)", - написав Живицький.
Він пояснив, що всю ніч область буде зі світлом, тому що вкладаються у визначенні енергетиками ліміти.
Живицький закликав сумчан завтра зранку знову продовжити економно споживати електроенергію, щоб уникнути аварійних відключень.
Нагадаємо, у низку областей України почали повертати світло після дев'ятого масованого удару РФ.
Зокрема в Полтавській та Кіровоградській областях частково повернули світло. Голова Харківської ОВА своєю чергою розповів, коли почнуть вмикати світло в Харкові.
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