ua ru
Сб, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зі світлом до ранку. В Сумській області скасували планові відключення

Новость на русском →
Сумська область, Субота 17 грудня 2022 22:45
Зі світлом до ранку. В Сумській області скасували планові відключення Фото: Сумська область буде зі світлом до ранку 18 грудня (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Жителів Сумської області сповістили про те, що світло не відключатимуть до ранку 18 грудня в звязку з достатньою кількістю зекономленої електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.в Telegram.

"З 22 години 17 грудня до 8 ранку 18 грудня на Сумщині скасовані ГПВ (графіки погодинних відключень - ред.)", - написав Живицький.

Він пояснив, що всю ніч область буде зі світлом, тому що вкладаються у визначенні енергетиками ліміти.

Живицький закликав сумчан завтра зранку знову продовжити економно споживати електроенергію, щоб уникнути аварійних відключень.

Нагадаємо, у низку областей України почали повертати світло після дев'ятого масованого удару РФ.

Зокрема в Полтавській та Кіровоградській областях частково повернули світло. Голова Харківської ОВА своєю чергою розповів, коли почнуть вмикати світло в Харкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Сумська область Електроенергія
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах