Зі світлом до ранку. В Сумській області скасували планові відключення

Фото: Сумська область буде зі світлом до ранку 18 грудня (GettyImages)

Жителів Сумської області сповістили про те, що світло не відключатимуть до ранку 18 грудня в звязку з достатньою кількістю зекономленої електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.в Telegram.

"З 22 години 17 грудня до 8 ранку 18 грудня на Сумщині скасовані ГПВ (графіки погодинних відключень - ред.)", - написав Живицький. Він пояснив, що всю ніч область буде зі світлом, тому що вкладаються у визначенні енергетиками ліміти. Живицький закликав сумчан завтра зранку знову продовжити економно споживати електроенергію, щоб уникнути аварійних відключень.