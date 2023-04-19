Зі Stinger проти російських літаків. У ДПСУ розповіли про оборонця Бахмута "Гудзона"

Оператор протизенітного ракетного комплексу Stinger з позивним "Гудзон" збив вже два російські літаки та був нагороджений ордером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

У ДПСУ зазначають, що покликання оборонця Бахмута - полювати на ворожі штурмовики. В активі прикордонника вже два збиті літаки росіян: Су-24 і Су-25.

"У "Гудзона" на ворожі "СУшки" свій аргумент - Stinger", - зазначають прикордонники.

Український військовий також був нагороджений ордером Богдана Хмельницького III ступеня та іменною зброєю.

Нагадаємо, українські десантники показали знищення російського танку в Луганській області.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков показав, як військові керують французькими "колісними танками".

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