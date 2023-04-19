ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Десантники знищили танк окупантів у Луганській області (відео)

Новость на русском →
Луганська область, Середа 19 квітня 2023 10:04
Десантники знищили танк окупантів у Луганській області (відео) Фото: десантники знищили танк окупантів у Луганській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські десантники знищили черговий танк російських військ. Ворожу ціль було знешкоджено в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Окупанти не полишають спроби прорвати нашу оборону в Луганській області. Але недолугі так і не зрозуміли, що там де воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади - усі їхні намагання приречені на фіаско!" - написали бійці під відео.

Зазначається, що лише за декілька днів, парашутно-десантний підрозділ повітрянодесантної Січеславської бригади знищує вже другий танк окупаційних військ!

"А цифра "три" - для них (окупантів - ред.) наче страшний сон", - додають військові.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни російські війська вже втратили в Україні близько 3665 своїх танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Збройні сили України Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА
ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА
DAILY
"Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна