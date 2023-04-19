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Со Stinger против российских самолетов. В ГПСУ рассказали о защитнике Бахмута "Гудзоне"

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Среда 19 апреля 2023 11:18
Со Stinger против российских самолетов. В ГПСУ рассказали о защитнике Бахмута "Гудзоне" Иллюстративное фото: в ГПСУ рассказали о защитнике Бахмута "Гудзоне" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Оператор противозенитного ракетного комплекса Stinger с позывным "Гудзоном" сбил уже два российских самолета и был награжден ордером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В ГНСУ отмечают, что призвание защитника Бахмута - охотиться на вражеские штурмовики. В активе пограничника уже два сбитых самолета россиян: Су-24 и Су-25.

"У "Гудзона" на вражеские "СУшки" свой аргумент - Stinger", - отмечают пограничники.

Украинский военный также был награжден ордером Богдана Хмельницкого III степени и именным оружием.

Напомним, украинские десантники показали уничтожение российского танка в Луганской области.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников показал, как военные управляют французскими "колесными танками".

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