Зі станції "Академік Вернадський" зникли всі пінгвіни: науковці назвали причину

Субантарктичні пінгвіни цьогоріч рекордно пізно залишили острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський". Ще в середині липня біологи фіксували тут до 4 тисяч птахів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
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Цьогорічна міграція стала найпізнішою за весь час спостережень. Для порівняння, торік пінгвіни залишили Галіндез уже в першій половині травня.
Ймовірно, цього року вони затрималися через м'яку зиму. До кінця липня біля "Вернадського" не було сильних морозів, а температура води не опускалася до межі замерзання. Через відсутність товстого льодового покриву птахи могли продовжувати полювати та мали доступ до крилю і риби.
Однак 21-22 липня на острові залишалися лише невеликі групи до п'яти пінгвінів, окремі пари та поодинокі особини. В останні дні полярники та камери відеоспостереження вже не фіксували жодного птаха.
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" (фото: Олег Горяінов та з камери відеоспостереження станції)
Головною причиною швидкої міграції стало похолодання. Навколо Галіндеза утворилася крига, через що пінгвінам стало складніше полювати в океані.
За словами біолога Олега Горяінова, птахи перемістилися північніше - у тепліші райони Антарктики, де взимку для них сприятливіші умови для пошуку їжі.
Після завершення сезону розмноження пінгвіни вже не прив'язані до своєї колонії. Вони переміщуються між сусідніми островами та кормовими акваторіями, шукаючи місця з кращими умовами для полювання. Далеко за межі регіону вони зазвичай не мігрують.
Зникнення пінгвінів із Галіндеза не є остаточним. Навесні, коли в Україні буде осінь, вони мають повернутися на острів для шлюбного сезону.
Птахи повертаються сюди майже 20 років поспіль, причому їхня чисельність поступово зростає. Минулого сезону розмноження на Галіндезі нарахували понад 10 тисяч субантарктичних пінгвінів.
Раніше РБК-Україна розповідало, як українські полярники на станції "Академік Вернадський" рахують пінгвінів та їхнє потомство. На острові Галіндез, де цього сезону нарахували майже 11 тисяч птахів, використовують піший облік і дрони. Такі спостереження допомагають науковцям відстежувати зміни клімату в Антарктиці.
Також ми писали про роботу українських полярників на станції "Академік Вернадський" та масштаб наукових досліджень, які вони проводять протягом річної вахти. Зокрема, вчені стежать за кліматом, озоновим шаром, льодовиками, погодою, океаном, тваринами й рослинами Антарктики, а зібрані дані передають українським та міжнародним науковим установам.