Со станции "Академик Вернадский" исчезли все пингвины: ученые назвали причину

Субантарктические пингвины в этом году рекордно поздно покинули остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Еще в середине июля биологи фиксировали здесь до 4 тысяч птиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
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Нынешняя миграция стала самой поздней за все время наблюдений. Для сравнения, в прошлом году пингвины покинули Галиндез уже в первой половине мая.
Вероятно, в этом году они задержались из-за мягкой зимы. До конца июля возпе "Вернадского" не было сильных морозов, а температура воды не опускалась до предела замерзания. Из-за отсутствия толстого ледового покрова птицы могли продолжать охоту и имели доступ к крилю и рыбе.
Однако 21-22 июля на острове оставались лишь небольшие группы до пяти пингвинов, отдельные пары и одиночные особи. В последние дни полярники и камеры видеонаблюдения уже не фиксировали ни одной птицы.
Пингвины возле станции "Академик Вернадский" (фото: Олег Горяинов и камеры видеонаблюдения станции)
Главной причиной быстрой миграции стало похолодание. Вокруг Галиндеза образовался лед, из-за чего пингвинам стало сложнее охотиться в океане.
По словам биолога Олега Горяинова, птицы переместились севернее - в более теплые районы Антарктики, где зимой для них более благоприятны условия для поиска пищи.
После завершения сезона размножения пингвины уже не привязаны к своей колонии. Они перемещаются между соседними островами и кормовыми акваториями, ища места с лучшими условиями для охоты. Далеко за пределы региона они обычно не мигрируют.
Исчезновение пингвинов из Галиндеза не является окончательным. Весной, когда в Украине будет осень, они должны вернуться на остров для брачного сезона.
Птицы возвращаются сюда почти 20 лет подряд, причем их численность постепенно растет. В прошлом сезоне размножение на Галиндеге насчитали более 10 тысяч субантарктических пингвинов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинские полярники на станции "Академик Вернадский" считают пингвинов и их потомство. На острове Галиндез, где в этом сезоне насчитали около 11 тысяч птиц, используют пеший учет и дроны. Такие наблюдения помогают учёным отслеживать изменения климата в Антарктике.
Также мы писали о работе украинских полярников на станции "Академик Вернадский" и масштабе научных исследований, которые они проводят в течение годовой вахты. В частности, ученые следят за климатом, озоновым слоем, ледниками, погодой, океаном, животными и растениями Антарктики, а собранные данные передают украинским и международным научным учреждениям.