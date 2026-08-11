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Со станции "Академик Вернадский" исчезли все пингвины: ученые назвали причину

16:02 11.08.2026 Вт
3 мин
Биологи рассказали, когда пингвины должны вернуться на остров Галиндез
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Пингвины на острове Галиндез (Национальный антарктический научный центр)

Субантарктические пингвины в этом году рекордно поздно покинули остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Еще в середине июля биологи фиксировали здесь до 4 тысяч птиц.

Главное:

  • Исторический рекорд: Субантарктические пингвины покинули остров Галиндез рекордно поздно за все время наблюдений - еще в середине июля у станции оставалось до 4 тысяч птиц.
  • Причина задержки: Аномально мягкая зима - отсутствие морозов и плотного льда позволяло птицам свободно охотиться на рыбу и криль вплоть до второй половины июля.
  • Почему они исчезли сейчас: В конце июля регион наконец-то сковал лед. Из-за усложнения доступа к пище пингвины через несколько дней покинули остров и переместились севернее.
  • Когда ждать возвращения: Полярники заверили, что это временная миграция. Весной (осенью по украинскому времени) птицы вернутся на Галиндез для нового брачного сезона.
  • Рост колонии: За последние 20 лет популяция пингвинов возле "Вернадского" постоянно растет - в прошлом сезоне здесь насчитали рекордные 10 тысяч особей.

Пингвины задержались на острове

Нынешняя миграция стала самой поздней за все время наблюдений. Для сравнения, в прошлом году пингвины покинули Галиндез уже в первой половине мая.

Вероятно, в этом году они задержались из-за мягкой зимы. До конца июля возпе "Вернадского" не было сильных морозов, а температура воды не опускалась до предела замерзания. Из-за отсутствия толстого ледового покрова птицы могли продолжать охоту и имели доступ к крилю и рыбе.

Однако 21-22 июля на острове оставались лишь небольшие группы до пяти пингвинов, отдельные пары и одиночные особи. В последние дни полярники и камеры видеонаблюдения уже не фиксировали ни одной птицы.

Пингвины возле станции "Академик Вернадский" (фото: Олег Горяинов и камеры видеонаблюдения станции)

Куда делись пингвины

Главной причиной быстрой миграции стало похолодание. Вокруг Галиндеза образовался лед, из-за чего пингвинам стало сложнее охотиться в океане.

По словам биолога Олега Горяинова, птицы переместились севернее - в более теплые районы Антарктики, где зимой для них более благоприятны условия для поиска пищи.

После завершения сезона размножения пингвины уже не привязаны к своей колонии. Они перемещаются между соседними островами и кормовыми акваториями, ища места с лучшими условиями для охоты. Далеко за пределы региона они обычно не мигрируют.

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Весной пингвины вернутся

Исчезновение пингвинов из Галиндеза не является окончательным. Весной, когда в Украине будет осень, они должны вернуться на остров для брачного сезона.

Птицы возвращаются сюда почти 20 лет подряд, причем их численность постепенно растет. В прошлом сезоне размножение на Галиндеге насчитали более 10 тысяч субантарктических пингвинов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинские полярники на станции "Академик Вернадский" считают пингвинов и их потомство. На острове Галиндез, где в этом сезоне насчитали около 11 тысяч птиц, используют пеший учет и дроны. Такие наблюдения помогают учёным отслеживать изменения климата в Антарктике.

Также мы писали о работе украинских полярников на станции "Академик Вернадский" и масштабе научных исследований, которые они проводят в течение годовой вахты. В частности, ученые следят за климатом, озоновым слоем, ледниками, погодой, океаном, животными и растениями Антарктики, а собранные данные передают украинским и международным научным учреждениям.

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