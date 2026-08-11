Зі станції "Академік Вернадський" зникли всі пінгвіни: науковці назвали причину

Субантарктичні пінгвіни цьогоріч рекордно пізно залишили острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський". Ще в середині липня біологи фіксували тут до 4 тисяч птахів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний антарктичний науковий центр .

Головне: Історичний рекорд: Субантарктичні пінгвіни залишили острів Галіндез рекордно пізно за весь час спостережень - ще в середині липня біля станції залишалося до 4 тисяч птахів.

Субантарктичні пінгвіни залишили острів Галіндез рекордно пізно за весь час спостережень - ще в середині липня біля станції залишалося до 4 тисяч птахів. Причина затримки: Аномально м'яка зима - відсутність морозів і щільного льоду дозволяла птахам вільно полювати на рибу та криль аж до другої половини липня.

Аномально м'яка зима - відсутність морозів і щільного льоду дозволяла птахам вільно полювати на рибу та криль аж до другої половини липня. Чому вони зникли зараз: Наприкінці липня регіон нарешті скувала крига. Через ускладнення доступу до їжі пінгвіни за кілька днів залишили острів і перемістилися північніше.

Наприкінці липня регіон нарешті скувала крига. Через ускладнення доступу до їжі пінгвіни за кілька днів залишили острів і перемістилися північніше. Коли чекати на повернення: Полярники запевнили, що це тимчасова міграція. Навесні (восени за українським часом) птахи повернуться на Галіндез для нового шлюбного сезону.

Полярники запевнили, що це тимчасова міграція. Навесні (восени за українським часом) птахи повернуться на Галіндез для нового шлюбного сезону. Зростання колонії: За останні 20 років популяція пінгвінів біля "Вернадського" постійно зростає - минулого сезону тут нарахували рекордні 10 тисяч особин.

Пінгвіни затрималися на острові

Цьогорічна міграція стала найпізнішою за весь час спостережень. Для порівняння, торік пінгвіни залишили Галіндез уже в першій половині травня.

Ймовірно, цього року вони затрималися через м'яку зиму. До кінця липня біля "Вернадського" не було сильних морозів, а температура води не опускалася до межі замерзання. Через відсутність товстого льодового покриву птахи могли продовжувати полювати та мали доступ до крилю і риби.

Однак 21-22 липня на острові залишалися лише невеликі групи до п'яти пінгвінів, окремі пари та поодинокі особини. В останні дні полярники та камери відеоспостереження вже не фіксували жодного птаха.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" (фото: Олег Горяінов та з камери відеоспостереження станції)

Куди поділися пінгвіни

Головною причиною швидкої міграції стало похолодання. Навколо Галіндеза утворилася крига, через що пінгвінам стало складніше полювати в океані.

За словами біолога Олега Горяінова, птахи перемістилися північніше - у тепліші райони Антарктики, де взимку для них сприятливіші умови для пошуку їжі.

Після завершення сезону розмноження пінгвіни вже не прив'язані до своєї колонії. Вони переміщуються між сусідніми островами та кормовими акваторіями, шукаючи місця з кращими умовами для полювання. Далеко за межі регіону вони зазвичай не мігрують.

Навесні пінгвіни повернуться

Зникнення пінгвінів із Галіндеза не є остаточним. Навесні, коли в Україні буде осінь, вони мають повернутися на острів для шлюбного сезону.

Птахи повертаються сюди майже 20 років поспіль, причому їхня чисельність поступово зростає. Минулого сезону розмноження на Галіндезі нарахували понад 10 тисяч субантарктичних пінгвінів.