Со станции "Академик Вернадский" исчезли все пингвины: ученые назвали причину

Субантарктические пингвины в этом году рекордно поздно покинули остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Еще в середине июля биологи фиксировали здесь до 4 тысяч птиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр .

Главное: Исторический рекорд: Субантарктические пингвины покинули остров Галиндез рекордно поздно за все время наблюдений - еще в середине июля у станции оставалось до 4 тысяч птиц.

Субантарктические пингвины покинули остров Галиндез рекордно поздно за все время наблюдений - еще в середине июля у станции оставалось до 4 тысяч птиц. Причина задержки: Аномально мягкая зима - отсутствие морозов и плотного льда позволяло птицам свободно охотиться на рыбу и криль вплоть до второй половины июля.

Аномально мягкая зима - отсутствие морозов и плотного льда позволяло птицам свободно охотиться на рыбу и криль вплоть до второй половины июля. Почему они исчезли сейчас: В конце июля регион наконец-то сковал лед. Из-за усложнения доступа к пище пингвины через несколько дней покинули остров и переместились севернее.

В конце июля регион наконец-то сковал лед. Из-за усложнения доступа к пище пингвины через несколько дней покинули остров и переместились севернее. Когда ждать возвращения: Полярники заверили, что это временная миграция. Весной (осенью по украинскому времени) птицы вернутся на Галиндез для нового брачного сезона.

Полярники заверили, что это временная миграция. Весной (осенью по украинскому времени) птицы вернутся на Галиндез для нового брачного сезона. Рост колонии: За последние 20 лет популяция пингвинов возле "Вернадского" постоянно растет - в прошлом сезоне здесь насчитали рекордные 10 тысяч особей.

Пингвины задержались на острове

Нынешняя миграция стала самой поздней за все время наблюдений. Для сравнения, в прошлом году пингвины покинули Галиндез уже в первой половине мая.

Вероятно, в этом году они задержались из-за мягкой зимы. До конца июля возпе "Вернадского" не было сильных морозов, а температура воды не опускалась до предела замерзания. Из-за отсутствия толстого ледового покрова птицы могли продолжать охоту и имели доступ к крилю и рыбе.

Однако 21-22 июля на острове оставались лишь небольшие группы до пяти пингвинов, отдельные пары и одиночные особи. В последние дни полярники и камеры видеонаблюдения уже не фиксировали ни одной птицы.

Пингвины возле станции "Академик Вернадский" (фото: Олег Горяинов и камеры видеонаблюдения станции)

Куда делись пингвины

Главной причиной быстрой миграции стало похолодание. Вокруг Галиндеза образовался лед, из-за чего пингвинам стало сложнее охотиться в океане.

По словам биолога Олега Горяинова, птицы переместились севернее - в более теплые районы Антарктики, где зимой для них более благоприятны условия для поиска пищи.

После завершения сезона размножения пингвины уже не привязаны к своей колонии. Они перемещаются между соседними островами и кормовыми акваториями, ища места с лучшими условиями для охоты. Далеко за пределы региона они обычно не мигрируют.

Весной пингвины вернутся

Исчезновение пингвинов из Галиндеза не является окончательным. Весной, когда в Украине будет осень, они должны вернуться на остров для брачного сезона.

Птицы возвращаются сюда почти 20 лет подряд, причем их численность постепенно растет. В прошлом сезоне размножение на Галиндеге насчитали более 10 тысяч субантарктических пингвинов.