Зі скільки років можна працювати в Україні: вікові обмеження та умови

Законодавство України чітко визначає, з якого віку підлітки можуть бути офіційно працевлаштовані, а також встановлює перелік обов’язкових умов для їхньої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.
За загальним правилом, прийняття на роботу дозволено з 16 років. Однак існують винятки для молодших осіб:
Це праця, яка не передбачає важких фізичних або психічних навантажень. Для всіх осіб молодше 18 років обов’язковою умовою є проходження попереднього медичного огляду.
Перелік посад/видів діяльності, які підходять для підлітків:
Законодавство забороняє залучати підлітків до робіт, що можуть зашкодити їхньому розвитку: