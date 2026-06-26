Зі скільки років можна працювати в Україні: вікові обмеження та умови

Дозволений вік для працевлаштування

За загальним правилом, прийняття на роботу дозволено з 16 років. Однак існують винятки для молодших осіб:

з 15 років: дозволено працювати за згодою одного з батьків або опікуна.

дозволено працювати за згодою одного з батьків або опікуна. з 14 років: дозволено виконувати лише легку роботу, виключно у вільний від занять час та за згодою одного з батьків чи опікуна.

Що таке "легка" робота?

Це праця, яка не передбачає важких фізичних або психічних навантажень. Для всіх осіб молодше 18 років обов’язковою умовою є проходження попереднього медичного огляду.

Перелік посад/видів діяльності, які підходять для підлітків:

Маркетинг та реклама: роздача листівок, буклетів або газет (промоутерство).

роздача листівок, буклетів або газет (промоутерство). Кур’єрська служба: доставка легких посилок, документів чи квітів.

доставка легких посилок, документів чи квітів. Робота з людьми: аніматор або помічник на дитячих майданчиках/у таборах.

аніматор або помічник на дитячих майданчиках/у таборах. Озеленення: висаджування квітів та догляд за рослинами (без використання важкої техніки).

висаджування квітів та догляд за рослинами (без використання важкої техніки). Адміністративна допомога: робота в бібліотеці, сортування документів, офісна робота за комп’ютером (із дотриманням норм часу).

робота в бібліотеці, сортування документів, офісна робота за комп’ютером (із дотриманням норм часу). Інтернет-послуги: робота в кол-центрах або наповнення сайтів (копірайтинг).

Головні заборони для працівників до 18 років

Законодавство забороняє залучати підлітків до робіт, що можуть зашкодити їхньому розвитку: