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Зі скільки років можна працювати в Україні: вікові обмеження та умови

10:59 26.06.2026 Пт
2 хв
Ким можуть працювати підлітки в Україні?
aimg Ірина Гамерська
Фото: з якого віку в Україні беруть на роботу (Getty Images)

Законодавство України чітко визначає, з якого віку підлітки можуть бути офіційно працевлаштовані, а також встановлює перелік обов’язкових умов для їхньої безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.

Дозволений вік для працевлаштування

За загальним правилом, прийняття на роботу дозволено з 16 років. Однак існують винятки для молодших осіб:

  • з 15 років: дозволено працювати за згодою одного з батьків або опікуна.
  • з 14 років: дозволено виконувати лише легку роботу, виключно у вільний від занять час та за згодою одного з батьків чи опікуна.

Що таке "легка" робота?

Це праця, яка не передбачає важких фізичних або психічних навантажень. Для всіх осіб молодше 18 років обов’язковою умовою є проходження попереднього медичного огляду.

Перелік посад/видів діяльності, які підходять для підлітків:

  • Маркетинг та реклама: роздача листівок, буклетів або газет (промоутерство).
  • Кур’єрська служба: доставка легких посилок, документів чи квітів.
  • Робота з людьми: аніматор або помічник на дитячих майданчиках/у таборах.
  • Озеленення: висаджування квітів та догляд за рослинами (без використання важкої техніки).
  • Адміністративна допомога: робота в бібліотеці, сортування документів, офісна робота за комп’ютером (із дотриманням норм часу).
  • Інтернет-послуги: робота в кол-центрах або наповнення сайтів (копірайтинг).

Головні заборони для працівників до 18 років

Законодавство забороняє залучати підлітків до робіт, що можуть зашкодити їхньому розвитку:

  • Фізичні навантаження: переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
  • Шкідливі умови: робота на висоті, під землею, у небезпечних чи шкідливих умовах.
  • Специфічні галузі: виробництво або реалізація алкоголю та тютюнових виробів.
  • Графік: нічні зміни, надурочні роботи та робота у вихідні дні категорично заборонені.
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