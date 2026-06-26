Со сколько лет можно работать в Украине: возрастные ограничения и условия

Законодательство Украины четко определяет, с какого возраста подростки могут быть официально трудоустроены, а также устанавливает список обязательных условий для их безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
По общему правилу, принятие на работу разрешено с 16 лет . Однако существуют исключения для младших:
Это труд, не предусматривающий тяжелых физических или психических нагрузок. Для всех лиц младше 18 лет обязательным условием является прохождение предварительного медицинского осмотра .
Список должностей/видов деятельности, подходящих для подростков:
Законодательство запрещает привлекать подростков к работам, которые могут навредить их развитию: