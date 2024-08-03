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Зі штаб-квартири НАТО звільняють генерала Польщі: ЗМІ дізналися причину

Варшава, Субота 03 серпня 2024 14:12
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Зі штаб-квартири НАТО звільняють генерала Польщі: ЗМІ дізналися причину Фото: польського генерала звільняють з НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польського генерала Артура Якубчика звільняють зі штаб-квартири НАТО. Причиною було порушення під час конкурсу на посаду керівника відділу розвідувальної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Як зазначається, термін перебування на посаді у штаб-квартирі НАТО генерала з Польщі буде скорочено на вимогу союзників у Альянсі.

Видання дізналося, що сталося порушення під час конкурсу на посаду керівника відділу розвідувальної політики в об'єднаному департаменті розвідки і безпеки штаб-квартири НАТО. Якубчик був у складі відбіркової комісії і віддав перевагу одній з кандидаток з Польщі.

Крім того, його поведінку назвали гомофобською і расистською.

Міністерство оборони Польщі заявило, що не коментуватиме ситуацію. Проте співрозмовник у відомстві заявив, що репутація Польщі у НАТО страждає і невідомо, чи вдасться Варшаві зберегти свої позиції.

Артур Якубчик - один з восьми польських генералів у структурах НАТО. Він був заступником командира 18-ї механізованої дивізії, командиром якої з 2018 по 2022 рік був генерал Ярослав Громадзінський. Останній став командувачем Єврокорпусу в Страсбурзі, але його звільнили раніше закінчення терміну. Перевірка військової контррозвідки заявила, що генерал не гарантує секретності.

Нагадаємо, Польща оголосила про проведення масштабної операції на кордоні з Білоруссю. Керувати нею буде 18-та механізована дивізія.

Також раніше Варшава заявила, що вирішила обмежити доходи Мінська від транзиту, тому запроваджує перевірки на кордоні.

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