Зі схронів фронту на чорний ринок: СБУ затримала 15 ділків за торгівлю зброєю
Служба безпеки України та Національна поліція припинили масштабну схему незаконного збуту "трофейної" зброї і боєприпасів у кількох регіонах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За результатами комплексних спецзаходів затримано 15 осіб, причетних до організації незаконного ринку озброєння.
Затримання відбулися у Києві, на півдні та заході України. У фігурантів вилучено значні арсенали: російські гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати Калашникова та близько 9 кг вибухівки.
У Києві викрили трьох "колекціонерів" зброї, які вивозили озброєння з фронтових районів і зберігали його в квартирах та гаражному боксі для подальшого продажу.
У Чернівцях затримали трьох членів злочинного угруповання, які намагалися збагатитися торгівлею протитанковим гранатометом та тротиловими шашками.
На Херсонщині викрили раніше судимого жителя Бериславського району, що організував схрон зі зброєю у підвалі власного будинку.
На Прикарпатті - затримано групу з Коломийського та Косівського районів, які шукали покупців на десятки осколкових гранат.
У Чернігові правоохоронці викрили п’ятьох ділків, зокрема 38-річного рецидивіста, який перебував під арештом, але через спільників продовжував нелегальну торгівлю зброєю, вивезеною з районів бойових дій.
Що загрожує
Усім затриманим оголошено підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю. Зловмисникам загрожує до 7 років ув’язнення.
Операції проводилися за процесуального керівництва окружних прокуратур Києва, Берислава, Коломиї та Косова.
Нагадаємо, раніше українські правоохоронці запобігли планам Росії вдарити по небезпечному вантажу.
Агенти ФСБ повинні були навести ракетний удар по складу селітри в одному з морських портів.
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