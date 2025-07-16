В Одесі зірвали одну із найбільших диверсій РФ: хотіли вдарити по небезпечному вантажу

Служба безпеки України зірвала одну з наймасштабніших диверсій РФ на Одещині. Агенти ФСБ планували навести ракетний удар по складу селітри в одному з морських портів, що могло призвести до катастрофічних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли масштабній диверсії РФ в Одеській області. За результатами спецоперації в регіоні затримано двох агентів ФСБ, які готували ракетний удар окупантів по сховищу селітри в одному з морських портів.

Як встановило розслідування, завданням фігурантів було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі "позитивної відповіді" від інформаторів, окупанти збиралися завдати по об’єкту ракетний удар, який мав спричинити масштабні руйнування.

За матеріалами справи, ворожими агентами виявилися 29-річний місцевий житель і його 56-річна поплічниця.

Щоб виконати вороже завдання, інформатор ФСБ влаштувався різноробочим у порт, де почав відстежувати прибуття морських вантажів. Виявивши резервуари заповнені селітрою агент одразу доповів про це куратору, а також відправив йому відповідні координати.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора, а також провели заходи для убезпечення портової інфраструктури Одещини. Серед іншого, з місця потенційного удару росіян було вивезено весь обсяг селітри.

Крім того, Служба безпеки затримала спільницю агента. Встановлено, що вона на своєму авто возила фігуранта на "тестові завдання" ворога, зокрема на підпали релейних шаф "Укрзалізниці".

Що загрожує інформаторам РФ

Під час обшуків у агентів було знайдено докази роботи на ворога, а також бойові гранати.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.