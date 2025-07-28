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Из схронов фронта на черный рынок: СБУ задержала 15 дельцов за торговлю оружием

Понедельник 28 июля 2025 14:00
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Из схронов фронта на черный рынок: СБУ задержала 15 дельцов за торговлю оружием Фото: СБУ задержала 15 дельцов за нелегальную продажу трофейного оружия (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины и Национальная полиция пресекли масштабную схему незаконного сбыта "трофейного" оружия и боеприпасов в нескольких регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По результатам комплексных спецмероприятий задержаны 15 человек, причастных к организации незаконного рынка вооружения.

Задержания произошли в Киеве, на юге и западе Украины. У фигурантов изъяты значительные арсеналы: российские гранатометы, снайперские винтовки, автоматы Калашникова и около 9 кг взрывчатки.

В Киеве разоблачили трех "коллекционеров" оружия, которые вывозили вооружение из фронтовых районов и хранили его в квартирах и гаражном боксе для дальнейшей продажи.

В Черновцах задержали трех членов преступной группировки, которые пытались обогатиться торговлей противотанковым гранатометом и тротиловыми шашками.

Фото: СБУ задержала 15 дельцов за нелегальную продажу трофейного оружия (t.me/SBUkr)

На Херсонщине разоблачили ранее судимого жителя Бериславского района, который организовал схрон с оружием в подвале собственного дома.

На Прикарпатье - задержана группа из Коломыйского и Косовского районов, которые искали покупателей на десятки осколочных гранат.

В Чернигове правоохранители разоблачили пятерых дельцов, в частности 38-летнего рецидивиста, который находился под арестом, но через сообщников продолжал нелегальную торговлю оружием, вывезенным из районов боевых действий.

Что грозит

Всем задержанным объявлено подозрение по статье 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием. Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.

Операции проводились под процессуальным руководством окружных прокуратур Киева, Берислава, Коломыи и Косова.

Напомним, ранее украинские правоохранители предотвратили планы России ударить по опасному грузу.

Агенты ФСБ должны были навести ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов.

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