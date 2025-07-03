Зі Львова до Польщі - без зупинок: "Укрзалізниця" отримає 76 млн євро на нову колію

Європейський Союз виділить 76 мільйонів євро на будівництво євроколії між Львовом і польським кордоном. Завдяки цьому поїзди з України зможуть курсувати до ЄС без пересадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Європейський Союз має намір виділити 76 мільйонів євро грантових коштів на будівництво євроколії від Львова до кордону з Польщею.

Проєкт вже схвалено Координаційним комітетом програми Connecting Europe Facility. Повідомляється, що кошти буде спрямовано на реалізацію першого етапу будівництва колії європейського стандарту на ділянці Скнилів - Мостиська ІІ.

Завдяки реалізації проєкту поїзди з України зможуть курсувати до Польщі та країн ЄС без зупинок і зміни візків, а також без пересадок. Це суттєво скоротить час у дорозі як для пасажирів, так і для вантажів.

Крім того, євроколія відкриє нові можливості для інтермодальних перевезень і транзиту, зменшивши навантаження на автомобільні пункти пропуску.

Загалом ЄС відібрав 94 транспортні проєкти для фінансування. Проєкт "Укрзалізниці" "Скнилів – Мостиська ІІ" увійшов до топ-10 пріоритетних проєктів, які цього року погодився підтримати CEF.

"Це підкреслює важливість і високий пріоритет нашого проєкту для європейських партнерів", - зазначили в УЗ.

Найбільшу частку фінансування отримає саме залізнична галузь - 77% від загального бюджету програми буде спрямовано на модернізацію залізничної інфраструктури Європи.

"Укрзалізниця" нагадала, що вже перенесла пункт прикордонного контролю з кордону до станції Мостиська ІІ. Це рішення дозволило спростити й прискорити оформлення поїздів.

Також на завершальному етапі - будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом. Обидва ці проєкти реалізуються за підтримки CEF та Європейського інвестиційного банку.