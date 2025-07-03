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Зі Львова до Польщі - без зупинок: "Укрзалізниця" отримає 76 млн євро на нову колію

Україна, Четвер 03 липня 2025 21:33
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Зі Львова до Польщі - без зупинок: "Укрзалізниця" отримає 76 млн євро на нову колію Фото: "Укрзалізниця" здобула підтримку для євроколії зі Львова (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейський Союз виділить 76 мільйонів євро на будівництво євроколії між Львовом і польським кордоном. Завдяки цьому поїзди з України зможуть курсувати до ЄС без пересадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Європейський Союз має намір виділити 76 мільйонів євро грантових коштів на будівництво євроколії від Львова до кордону з Польщею.

Проєкт вже схвалено Координаційним комітетом програми Connecting Europe Facility. Повідомляється, що кошти буде спрямовано на реалізацію першого етапу будівництва колії європейського стандарту на ділянці Скнилів - Мостиська ІІ.

Завдяки реалізації проєкту поїзди з України зможуть курсувати до Польщі та країн ЄС без зупинок і зміни візків, а також без пересадок. Це суттєво скоротить час у дорозі як для пасажирів, так і для вантажів.

Крім того, євроколія відкриє нові можливості для інтермодальних перевезень і транзиту, зменшивши навантаження на автомобільні пункти пропуску.

Загалом ЄС відібрав 94 транспортні проєкти для фінансування. Проєкт "Укрзалізниці" "Скнилів – Мостиська ІІ" увійшов до топ-10 пріоритетних проєктів, які цього року погодився підтримати CEF.

"Це підкреслює важливість і високий пріоритет нашого проєкту для європейських партнерів", - зазначили в УЗ.

Найбільшу частку фінансування отримає саме залізнична галузь - 77% від загального бюджету програми буде спрямовано на модернізацію залізничної інфраструктури Європи.

"Укрзалізниця" нагадала, що вже перенесла пункт прикордонного контролю з кордону до станції Мостиська ІІ. Це рішення дозволило спростити й прискорити оформлення поїздів.

Також на завершальному етапі - будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом. Обидва ці проєкти реалізуються за підтримки CEF та Європейського інвестиційного банку.

Зауважимо, що "Укрзалізниця" на пікові дати запускає додатковий поїзд із Вінниці до Одеси. Квитки на нього уже можна придбати у застосунку компанії або у касах на вокзалах.

Раніше ми також писали про те, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Львова, Одеси та Трускавця на літній сезон.

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Укрзалізниця
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