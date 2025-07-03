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Из Львова в Польшу - без остановок: "Укрзализныця" получит 76 млн евро на новую колею

Украина, Четверг 03 июля 2025 21:33
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Из Львова в Польшу - без остановок: "Укрзализныця" получит 76 млн евро на новую колею Фото: "Укрзализныця" получила поддержку для евроколеи из Львова (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз выделит 76 миллионов евро на строительство евроколеи между Львовом и польской границей. Благодаря этому поезда из Украины смогут курсировать в ЕС без пересадок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Европейский Союз намерен выделить 76 миллионов евро грантовых средств на строительство евроколеи от Львова до границы с Польшей.

Проект уже одобрен Координационным комитетом программы Connecting Europe Facility. Сообщается, что средства будут направлены на реализацию первого этапа строительства пути европейского стандарта на участке Скнилов - Мостиска II.

Благодаря реализации проекта поезда из Украины смогут курсировать в Польшу и страны ЕС без остановок и смены тележек, а также без пересадок. Это существенно сократит время в пути как для пассажиров, так и для грузов.

Кроме того, евроколея откроет новые возможности для интермодальных перевозок и транзита, уменьшив нагрузку на автомобильные пункты пропуска.

В целом ЕС отобрал 94 транспортных проекта для финансирования. Проект "Укрзализныци" "Скнилов - Мостиска II" вошел в топ-10 приоритетных проектов, которые в этом году согласился поддержать CEF.

"Это подчеркивает важность и высокий приоритет нашего проекта для европейских партнеров", - отметили в УЗ.

Наибольшую долю финансирования получит именно железнодорожная отрасль - 77% от общего бюджета программы будет направлено на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Европы.

"Укрзализныця" напомнила, что уже перенесла пункт пограничного контроля с границы до станции Мостиска II. Это решение позволило упростить и ускорить оформление поездов.

Также на завершающем этапе - строительство евроколеи между Ужгородом и Чопом. Оба эти проекты реализуются при поддержке CEF и Европейского инвестиционного банка.

Заметим, что "Укрзализныця" на пиковые даты запускает дополнительный поезд из Винницы в Одессу. Билеты на него уже можно приобрести в приложении компании или в кассах на вокзалах.

Ранее мы также писали о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов, Одессу и Трускавец на летний сезон.

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Укрзализныця
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