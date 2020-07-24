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Жвания продолжает регулярно летать в Москву, - Сюмар

Киев, Пятница 24 июля 2020 19:47
Жвания продолжает регулярно летать в Москву, - Сюмар
Фото: Давид Жвания (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Сюмар обвиняет Жванию в выполнении инструкций из Кремля

Бывший народный депутат Давид Жвания продолжает регулярно летать в Москву через Минск и Ригу.

Об этом сообщает народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

На копии графика перелетов Жвании видно, что в последние несколько лет он один-два раза в месяц летает на несколько дней в Москву.

"Наверное, во время частых посещений Москвы, там решили, что время воспользоваться им для очередного этапа дискредитации Майдана, Порошенко, Турчинова и т.д.", - написала она.

Жвания продолжает регулярно летать в Москву, - Сюмар

Последняя информация о полетах датирована 11 марта 2020 года.

Как известно, 12 марта в Украине был объявлен карантин из-за эпидемии коронавируса и авиаперелеты были отменены.

Напомним, 22 июля Давид Жвания выступил с видеозаявлением, что пятый президент и его команда якобы захватили власть в 2014 году, "купив" поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

В партии Петра Порошенко заявили, что заявление Жвании - сплошной фейк. "Но с ним такое уже не впервые. Жвания настолько часто менял политическую позицию, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля", - добавили в "Европейской солидарности".

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