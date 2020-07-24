Жванія продовжує регулярно літати до Москви, - Сюмар

Фото: Давід Жванія (з відкритих джерел)

Сюмар звинувачує Жванію у виконанні інструкцій з Кремля

Колишній народний депутат Давид Жванія продовжує регулярно літати до Москви через Мінськ та Ригу.

Про це повідомляє народний депутат від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

На копії графіку перельотів Жванії видно, що в останні кілька років він один-два рази на місяць літає на кілька днів до Москви.

"Напевно, під час частих відвідин Москви, там вирішили, що час скористатися ним для чергового етапу дискредитації Майдану, Порошенка, Турчинова і т.д.", - написала вона.

Остання інформація про польоти датована 11 березня 2020 року.

Як відомо, 12 березня в Україні був оголошений карантин через епідемію коронавірусу та авіаперельоти були скасовані.

Нагадаємо, 22 липня Давид Жванія виступив із відеозаявою, що п'ятий президент і його команда нібито захопили владу у 2014 році, "купивши" підтримку в Євросоюзі й пообіцявши олігархам вигоди.

У партії Петра Порошенка заявили, що заяву Жванії - суцільний фейк. "Але з ним таке вже не вперше. Жванія настільки часто змінював політичну позицію, що цілком логічно виглядає завершення його кар’єри на службі у Кремля", - додали в "Європейській солідарності".