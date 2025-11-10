Журжій оголосив про заснування Української фондової біржі Inzhur

Довгоочікувана для української інвестиційної спільноти подія відбулася 5 листопада. Зараз триває робота над документами для отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).

Як зазначає підприємець, попри те, що в Україні вже десятки років існують різні біржі, жодна з них не змогла стати інструментом для реалізації потенціалу українського фондового ринку.

"Жодна не змогла стати майданчиком, де українські компанії могли б залучити капітал через розміщення власних цінних паперів, а інвестори могли б безпечно інвестувати з метою отримання прибутку. Зараз понад 90% торгівлі на існуючих біржах - це ОВДП, які в цьому контексті не має сенсу брати до уваги, бо це просто заміщення боргу державою, яке не створює додаткову вартість", - розповідає Андрій Журжій.

Він упевнений, що Україні потрібна ліквідна фондова біржа, щоб українські компанії та приватні інвестори мали можливість реалізовувати свій потенціал вдома - а не тільки на варшавській, лондонській, нью-йоркській та інших біржах, як вони змушені робити зараз через відсутність українського інструменту.

За його словами, саме таку повноцінну біржу Inzhur має намір створити, як лідер інвестиційного українського ринку.

"В Україні весь цей час нібито немає кому інвестувати і немає в кого інвестувати. Так звана дилема "курки і яйця". Що має з’явитись раніше: інвестори з грошима, щоб топові українські компанії захотіли розмістити власні акції на біржі - чи топові українські компанії на біржі, щоб вже після цього прийшли інвестори і захотіли в них інвестувати?", - каже Андрій Журжій.

На його переконання, без відповіді неможливий розвиток ринку.

"Наша команда вірить, що Українська фондова біржа Inzhur зможе ефективно шукати відповідь на це питання", - заявив Журжій.

При цьому він зауважує, що до відкриття біржі у його команди ще багато роботи.

"Реєстрація компанії - це лише початок. Далі - багато місяців кропіткої роботи з метою підготовки документів для отримання відповідної ліцензії НКЦПФР: ми вже найняли юридичних радників", - анонсував підприємець.

Команда ретельно аналізує та вирішує питання програмного забезпечення, ліквідності та багато інших, щоб у найближчому майбутньому продукт Inzhur дійсно зміг стати першим вибором для українських компаній та інвесторів, пояснює він.

Що відомо про Inzhur

Андрій Журжій - підприємець, інвестор, юрист. Засновник групи компаній Inzhur, яка в 2022 році запустила в Україні ринок REIT (Real Estate Investment Trust - інвестиційні фонди нерухомості) і знизила поріг входу інвестування у велику комерційну нерухомість до рекордних 10 гривень.

Inzhur дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику нерухомість. Інвестори отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів.

Українська фондова біржа Inzhur - частина стратегії компанії, яка публічно заявляє про намір до 2028 року навчити інвестуванню 1 млн українців та українок та мати в управлінні портфель на 1 млрд доларів США.