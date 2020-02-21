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Журналисты выяснили, где находится захваченный РФ тральщик "Черкассы"

Новости » Общество     21.02.2020 - 12:20
Журналисты выяснили, где находится захваченный РФ тральщик "Черкассы"
Фото: тральщик "Черкассы" (dumskaya.net)

Минный тральщик пришвартован в севастопольской бухте

Захваченный весной 2014 года Россией украинский минный тральщик "Черкассы" находится в севастопольской бухте Стрелецкая. Об этом пишет издание "Крым. Реалии".

Сообщается, что сейчас тральщик пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкая, а рядом с ним находятся еще три захваченных украинских корабля - тральщик "Чернигов", корветы "Луцк" и "Тернополь".

Также сообщается, что по снятому видео бывший командир судна Юрий Федаш опознал свой корабль.

Напомним, в марте 2014 года моряки тральщика "Черкассы" держали оборону на озере Донузлав во время оккупации Крыма. После аннексии полуострова перешедший на сторону России командир пятой бригады надводных кораблей ВМС Украины Виталий Звягинцев отдал приказ всем кораблям причалить к берегу, однако пять кораблей, в том числе "Черкассы" вышли на середину озера, чтобы не допустить захвата.

Несколько раз тральщик "Черкассы" пытался прорвать блокаду Донузлава, растащив затопленные в начале марта судна, однако очередная попытка закончилась тем, что "Черкассы" уткнулись в буксирное судно, с которого предпринимались попытки высадиться на борт. В ночь с 25 на 26 марта корабль был захвачен Россией.

За время оккупации Донбасса и Крыма погибли около 14 тыс. человек
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