Освобожденные из российского плена корабли к лету выйдут в море, - Воронченко

Фото: буксир "Яны Капу" (dumskaya.net)

Сейчас оформлены все документы на постановку их на ремонт

К началу лета 2020 года возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко, передает "Радио Свобода".

По его словам, сейчас оформлены все документы на постановку их на ремонт.

"Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза относительно обстрела "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, которые представляют Украину в международных судах. Будет еще раз осмотр катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксиры пойдут на плановый ремонт", – сообщил Воронченко.

Напомним, российская армия захватила украинские корабли, когда они пытались пройти Керченский пролив. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированной Керчи, потом до Симферополя, где "местный суд" взял их под стражу якобы за нарушение российской границы. На следующий день Украина ввела военное положение в ряде областей, которое длилось в течение месяца.

Украинские моряки были освобождены в ходе обмена пленными в сентябре 2019 года.