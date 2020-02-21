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Журналісти з'ясували, де знаходиться захоплений РФ тральщик "Черкаси"

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 12:20
Журналісти з'ясували, де знаходиться захоплений РФ тральщик "Черкаси"
Фото: тральщик "Черкаси" (dumskaya.net)

Мінний тральщик пришвартований у севастопольській бухті

Захоплений навесні 2014 року Росією український мінний тральщик "Черкаси" знаходиться в севастопольській бухті Стрілецька. Про це пише видання "Крим. Реалії".

Повідомляється, що зараз тральщик пришвартований у севастопольській бухті Стрілецька, а поруч з ним знаходяться ще три захоплених українських корабля - тральщик "Чернігів", корвети "Луцьк" і "Тернопіль".

Також повідомляється, що по знятому відео колишній командир судна Юрій Федаш упізнав свій корабель.

Нагадаємо, в березні 2014 року моряки тральщика "Черкаси" тримали оборону на озері Донузлав під час окупації Криму. Після анексії півострова на бік Росії перейшов командир п'ятої бригади надводних кораблів ВМС України Віталій Звягінцев та віддав наказ всім кораблям причалити до берега, однак п'ять кораблів, у тому числі "Черкаси" вийшли на середину озера, щоб не допустити захоплення.

Кілька разів тральщик "Черкаси" намагався прорвати блокаду Донузлава, розтягнувши затоплені на початку березня судна, проте чергова спроба закінчилася тим, що "Черкаси" уперлися в буксирне судно, з якого робилися спроби висадитися на борт. В ніч з 25 на 26 березня корабель був захоплений Росією.

За час окупації Донбасу та Криму загинули близько 14 тис. осіб
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