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Журналисты выяснили, в каком регионе "скорая" приезжает быстрее всех

Новости » Медицина    07.12.2018 - 14:38
Журналисты выяснили, в каком регионе "скорая" приезжает быстрее всех
Фото: скорая помощь (из открытых источников)

В Одесской области скорая помощь приезжает на вызов на 3 минуты быстрее, чем в других регионах

В Одесской области скорая помощь приезжает на вызов на 3 минуты быстрее, чем в других регионах. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты эксперимента журналистов телеканала 1+1.

Для сравнения взяли Одесскую, Львовскую, Днепропетровскую области и Киев. Приблизительно одинаковые расстояния "скорые" преодолевали по-разному. В целом бригада "скорой" в Одессе доехала на вызов за 7 минут, в Днепре и Львове – по 10 минут.

Как объяснили в Одесской облгосадминистрации, такой показатель – это результат внедрения Единой диспетчерской службы, которая работает с весны 2018 года. К ней подключены все районы.

"Обработка одного звонка занимает меньше минуты. За это время диспетчерская определяет самый короткий маршрут от места нахождения пациента до ближайшей свободной бригады и передает ей вызов. Это существенно экономит время и даже может спасти жизнь, потому что оказание первой помощи наиболее эффективно именно в первые "золотые" минуты", – рассказал глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Он объяснил, что сокращение времени обработки звонков произошло благодаря автоматизации приема вызовов и электронному контролю всех этапов предоставления медпомощи.

"Сейчас ежедневно диспетчерская принимает около 3 тысяч вызовов со всей области. Фактически она управляет работой 176 бригад "скорой". Они оснащены электрокардиографами, могут передавать ЭКГ в онлайн-режиме в кабинет телемедицины, и сразу же получить консультацию узкопрофильного врача", – объясняет Максим Степанов.

Напомним, Одесская область, в числе пяти областей, которые вошли в государственный пилотный проект по развитию экстренной медицины в 2019 году.

"Скорая" будет приезжать быстрее в 2019 году, - Минздрав
Новости Украины скорая помощь
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