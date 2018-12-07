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Журналісти з'ясували, в якому регіоні "швидка" приїжджає швидше всіх

Новини » Медицина    07.12.2018 - 14:38
Журналісти з'ясували, в якому регіоні "швидка" приїжджає швидше всіх
Фото: швидка допомога (з відкритих джерел)

В Одеській області швидка допомога приїжджає на виклик на 3 хвилини швидше, ніж в інших регіонах

В Одеській області швидка допомога приїжджає на виклик на 3 хвилини швидше, ніж в інших регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати експерименту журналістів телеканалу 1+1.

Для порівняння взяли Одеську, Львівську, Дніпропетровську області та Київ. Приблизно однакові відстані "швидкі" долали по-різному. В цілому бригада "швидкої" в Одесі доїхала на виклик за 7 хвилин, у Дніпрі та Львові – по 10 хвилин.

Як пояснили в Одеській облдержадміністрації, такий показник – це результат впровадження Єдиної диспетчерської служби, яка працює з весни 2018 року. До неї підключені всі райони.

"Обробка одного дзвінка займає менше хвилини. За цей час диспетчерська визначає найкоротший маршрут від місця знаходження пацієнта до найближчої вільної бригади і передає їй виклик. Це суттєво економить час і навіть може врятувати життя, тому що надання першої допомоги найбільш ефективно саме в перші "золоті" хвилини", – розповів голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Він пояснив, що скорочення часу обробки дзвінків сталося завдяки автоматизації прийому викликів та електронного контролю всіх етапів надання медичної допомоги.

"Зараз щодня диспетчерська приймає близько 3 тисяч дзвінків з усієї області. Фактично вона управляє роботою 176 бригад "швидкої". Вони оснащені електрокардіографами, можуть передавати ЕКГ в онлайн-режимі в кабінет телемедицини, і відразу ж отримати консультацію вузькопрофільного лікаря", – пояснює Максим Степанов.

Нагадаємо, Одеська область, в числі п'яти областей, які увійшли до державного пілотний проект з розвитку екстреної медицини в 2019 році.

"Швидка" приїжджатиме швидше у 2019 році, - МОЗ
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