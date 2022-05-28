"Так бывает. "Леська" получила легкие ранения. Царапины. Этот неравный бой со 152-м снарядом машина выиграла. Тяжелые бои сейчас продолжаются на Донбассе, не легко сейчас недалеко от Бахмута", - написал журналист.

По его словам, взрывной волной было повреждено лобовое стекло, по кузову попали осколки, но "так легко, что почти не заметно".

"Когда шлепнула ракета, я подумал что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости. Несемся дальше. Текст и видео о бое буду стараться подготовить как можно быстрее", - добавил Кушнир.

Фото: журналисты попали под вражеский обстрел на Донбассе (facebook.com/maryankushnyr)

Напомним, в конце апреля в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода".