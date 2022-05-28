"Отак буває. "Леська" получила легкі поранення. Подряпини. Цей нерівний бій із 152-им снарядом машина виграла. Важкі бої нині тривають на Донбасі, не легко нині неподалік Бахмута", - написав журналіст.

За його словами, вибуховою хвилею було пошкоджено лобове шкло, по кузову влучили осколки, але "так легко, що майже не помітно".

"Коли шльопнула ракета, я подумав що все, гайки машині. Ні. Вижила. Винесла нас звідти на швидкості. Несемося далі. Текст та відео про бій старатимуся підготувати якомога швидше", - додав Кушнір.

Фото: журналісти потрапили під ворожий обстріл на Донбасі (facebook.com/maryankushnyr)

Нагадаємо, наприкінці квітня внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода".