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Журналісти потрапили під ворожий обстріл на Донбасі

Фото: журналісти потрапили під ворожий обстріл на Донбасі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські журналісти потрапили під обстріл російських окупантів. Це сталося в Донецькій області, неподалік Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Мар'яна Кушніра у Facebook.

"Отак буває. "Леська" получила легкі поранення. Подряпини. Цей нерівний бій із 152-им снарядом машина виграла. Важкі бої нині тривають на Донбасі, не легко нині неподалік Бахмута", - написав журналіст.

За його словами, вибуховою хвилею було пошкоджено лобове шкло, по кузову влучили осколки, але "так легко, що майже не помітно".

"Коли шльопнула ракета, я подумав що все, гайки машині. Ні. Вижила. Винесла нас звідти на швидкості. Несемося далі. Текст та відео про бій старатимуся підготувати якомога швидше", - додав Кушнір.

Фото: журналісти потрапили під ворожий обстріл на Донбасі (facebook.com/maryankushnyr)

Нагадаємо, наприкінці квітня внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода".

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