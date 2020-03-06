Экс-прокурор Киева погорел на взятке, но летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы"

Бывший районный прокурор Киева Сергей Нечипоренко, которого около 4 лет судят за взятку в 150 тысяч долларов, до сих пор не получил приговор и сейчас свободно путешествует по миру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Схемы".

Он также придумал, как вывести из-под ареста многочисленное элитное движимое и недвижимое имущество в Украине, переписав его на жену, с которой развелся через две недели после задержания.

Журналисты выяснили, что за период прокурорской службы и после нее семья Сергея Нечипоренко становилась обладательницей элитного имущества в Украине и автопарка дорогих авто.

В частности, когда Нечипоренко возглавлял прокуратуру Шевченковского района Киева, его семья приобрела дом площадью 250 кв. м в селе Хлепча Киевской области, с искусственным озером, теннисным кортом и бассейном. В тот же период супруги стали владельцами четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Петропавловский" в пригороде Киева и офисных помещений в центре столицы: на Большой Житомирской, Богдана Хмельницкого и проспекте Победы.

Отмечается, что после ухода с госслужбы в результате люстрации Нечипоренко с женой продолжили покупать элитное имущество. Например, в 2015-м Ирина Орехова приобрела в селе Лесники Киевской области земельный участок под двухэтажной недостроем. В том же году в ее собственности оказался еще один дом под Киевом, в Петропавловской Борщаговке - почти 300 кв. м, с домом охраны и бассейном.

Расследователи также проанализировали перелеты Нечипоренко после возвращения ему судом загранпаспорта - и обнаружили, что чаще всего он летал в Болгарию и Великобританию. В пригороде Лондона в двух школах учился его старший сын. Журналисты получили счет: только один семестр в частной школе-пансионате Hurtwood House стоил более полумиллиона гривен.

В Болгарию експрокурор, вероятно, летал к официально бывшей жене Ореховой и детям. В трех городах - Бургасе, Святом Власе и Софии теща и бывшая жена Нечипоренко имеют ряд элитной недвижимости.

По данным источников СМИ в налоговой, официальных доходов самого Нечипоренко, его тещи и жены не хватило бы для приобретения этой недвижимости.

Отмечается, что ключевую роль в "безоблачной" жизни експрокурора сыграли два столичных суда: Печерский, который первым начал накладывать аресты на имущество, и Шевченковский, где дело по Нечипоренко слушается уже более трех лет.

Фото: "Схемы"

Журналисты также обратили внимание на связи Нечипоренко с судьей, председательствующей по делу о получении взятки Нечипоренко и которая уменьшила залог для него с 3 млн грн до 160 тыс грн. Муж судьи Евгений Голуб работал помощником Нечипоренко, когда тот был прокурором Шевченковского района Киева.

Как известно, в 2015 году работники прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности СБУ задержали прокурора одного из районов города Киева и бывшего прокурора района столицы, которые требовали и получили от гражданина неправомерную выгоду в размере 150 000 долларов США.

Среди задержанных - тогдашний заместитель прокурора Подольского района Алексей Белый и Сергей Нечипоренко, который на тот момент уже почти год как ушел из прокуратуры Подольского района.

Напомним, ранее прокурор Одесской местной прокуратуры №3 Оксана Острик за 2019 год задекларировала три дома, две квартиры и больше 5 гектаров земли. Имушество оформлено на ее муже-пенсионера, официальный доход которого - 2409 грн пенсии в месяц и на родственницу.

Также РБК-Украина писало, что в суд направили обвинительный акт по чиновникам института Национальной академии медицинских наук Украины. Они подозреваются в растрате 10 млн гривен государственных средств.