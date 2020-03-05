Одесский прокурор задекларировала три дома, две квартиры и больше 5 га земли

Фото: Оксана Острик (из открытых источников)

Прокурор Оксана Острик задекларировала часть недвижимости на мужа-пенсионера и родственницу

Прокурор Одесской местной прокуратуры №3 Оксана Острик за 2019 год задекларировала три дома, две квартиры и больше 5 гектаров земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию Острик на сайте НАПК.

Согласно декларации, в собственности семьи Острик 3 земельных участка: в Черкасской области (1000 кв м и 41900 кв м) и в Одессе (71 кв м). Два дома в Смиле Черкасской области площадью 42,8 кв м и 67 кв м. Еще один дом в Одессе - 105 кв м. Там же имеется две квартиры площадью 101 кв м и 72 кв м.

Примечательно, что земельный участок, квартира и дом в Одессе, приобретенный в декабре 2019 года, оформлены на супруга Острик, официальный доход которого - 2409 грн пенсии в месяц.

Другая одесская квартира пребывает у прокурора на основании "бесплатного пользования" и зарегистрирована на родственницу Тамару Михайловну Острик. В 2014 году эта же женщина купила Ford Focus и безвозмездно отдала его прокурору в пользование.

Кроме того, у Острик открыто по два счета в Приватбанке и Райфайзен Банке Аваль, однако, какие суммы там хранятся, в декларации не указано.

Напомним, ранее прокурор Острик фигурировала в нескольких скандалах. В 2012 году она отказалась открыть уголовное дело по факту незаконного отчуждения имущества одесского "Таксопарка", в результате которого обманутыми оказались 250 пенсионеров-акционеров предприятия.

В 2015 году Острик добилась взятия под стражу бывшего замначальника управления охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Виталия Бабина, подозреваемого в получении взятки $5 тыс. Правозащитники указывали на наличие у обвинения лишь косвенных улик и обвинили прокурора в выполнении спущенного.