Журналисты обнаружили незадекларированные автопарки и недвижимость киевских таможенников

Фото: скриншот из программы "Наши деньги с Денисом Бігусом"

Таможенники с зарплатами в 15 тыс. грн ездят на "лексусах" и "ауди"

Некоторые сотрудники Киевской таможни Государственной фискальной службы не декларируют фактическое место проживания и автомобили, на которых ездят. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В частности Вадим Турманов, до недавнего времени завхоз таможни, а ныне - заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы - в своей декларации указывает квартиру в поселке Петропавловская Борщаговка под Киевом. Однако утром журналисты замечают на столичном Подоле: он регулярно утром выходит из киевской многоэтажки. Приобретенная не так давно квартира записана на мать таможенника Тамару Турманову, которая стала ее обладательницей в 2016-м году.

Киевскую квартиру, где в этом году журналисты регулярно замечали Турманова, он сам назвал постоянным местом жительства и в прошлом году. Но не в декларации, а в суде, после того, как полиция составила на него админпротокол. Тогда таможенник ездил на автомобиле Ауди А6, которая также не попадала в декларацию Вадима Турманова и принадлежала его отцу Виктору Турманову.

Михаила Редько, начальника второго отдела оперативного реагирования на таможенные правонарушения той же таможни, журналисты телепрограммы встретили на незадекларованом черном Лексусе. По словам Редька, иномарку попросил припарковать возле таможни его товарищ, а сам он на ней не ездит. Как оказалось, Лексус, на котором приехал таможенник Редько, зарегистрирован на отца его коллеги Станислава Дели.

Машины еще одного сотрудника той же таможни - начальника первого отдела оперативного реагирования Андрей Недбайло - нет в его декларации. Журналисты зафиксировали, что на работу Недбайло регулярно приезжает на новой Шкоде Супер Б. Однако машина записана на мать таможенника, Валентину Недбайло.

Напомним, что ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) назвало топ-нарушение антикоррупционного законодательства октября.

Ранее НАПК сообщило в полицию о случаях представления недостоверной информации о доходах и умышленном непредставлении декларацийдевятью чиновниками.