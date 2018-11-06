Журналісти виявили незадекларовані автопарки і нерухомість київських митників

Фото: скриншот з програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Митники із зарплатами у 15 тис. грн їздять на "лексусах" і "ауді"

Деякі співробітники Київської митниці Державної фіскальної служби не декларують фактичне місце проживання та автомобілі, на яких їздять. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зокрема Вадим Турманов, донедавна завгосп митниці, а нині - заступник начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи - у своїй декларації вказує квартиру в селищі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. Однак вранці журналісти помічають на столичному Подолі: чоловік регулярно вранці виходить з київської багатоповерхівки. Придбана не так давно квартира записана на матір митника Тамару Турманову, яка стала її власницею у 2016-му році.

Київську квартиру, де цього року журналісти регулярно помічали Турманова, він сам назвав постійним місцем проживання і минулого року. Але не в декларації, а в суді, після того, як поліція склала на нього адмінпротокол. Тоді митник їздив на автівці Ауді А6, яка також не потрапляла в декларацію Вадима Турманова і належала його батьку Віктору Турманову.

Михайла Редька, начальника другого відділу оперативного реагування на митні правопорушення тієї ж митниці, журналісти телепрограми зустріли на незадекларованому чорному Лексусі. За словами Редька, іномарку попросив припаркувати біля митниці його товариш, а сам він на ній не їздить. Як виявилося, Лексус, на якому приїхав митник Редько, зареєстрований на батька його колеги Станіслава Делі.

Автівки ще одного працівника тієї ж митниці - начальника першого відділу оперативного реагування Андрій Недбайло - теж не побачити в його декларації. Журналісти зафіксували, що на роботу Недбайло регулярно приїжджає на новій Шкоді Супер Б. Однак машина записана на матір митника, Валентину Недбайло.

Нагадаємо, що раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) назвало топ-порушення антикорупційного законодавства жовтня.

Раніше НАЗК повідомило в поліцію про випадки подання недостовірної інформації про доходи та умисне неподання декларацій дев'ятьма чиновниками.