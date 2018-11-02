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У НАЗК назвали топ-порушення антикорупційного законодавства жовтня

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 11:35
Фото: НАПК (з відкритих джерел)
Фото: НАПК (з відкритих джерел)

Національне агентство з питань запобігання корупції назвало топ-порушення чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) назвало топ-порушення антикорупційного законодавства жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу агентства.

Зокрема, нардеп Вадим Новинський недостовірно задекларував майно в деклараціях 2015 і 2016 роки - на суму понад 8,6 млн гривень у кожній декларації. Начальник Державної міграційної служби україни в місті Києві Тетяна Біляк зазначила недостовірну інформацію в декларації 2015 року на суму понад 8,6 млн гривень, за 2016 - на суму понад 1,5 млн гривень, за 2017 - понад 1,6 млн гривень.

Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко у декларації вказав недостовірні відомості на суму понад 388 тис. гривень.Суддя Верховного Суду України Олександр Потильчак задекларував недостовірні відомості на суму понад 303 тис. гривень. Заступник Міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2017 рік.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомив в поліцію про випадки подання недостовірної інформації про доходи та умисне неподання декларацій дев'ятьма чиновниками.

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