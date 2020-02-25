Журналисты нашли в декларации Сытника несоответствия на миллион российских рублей

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

По данным журналистов, Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не указал в декларации о доходах вероятный факт сделки на оккупированной территории в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

Кроме того, издание опубликовало выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы, которые свидетельствует о факте сделки, зарегистрированной российской властью.

"Речь идет об участке Б-65 (кадастровый номер 8536900000:07:001:0226) в садовом товариществе “Мираж” в Нахимовском районе Севастополя, который его жена оформила на себя по российскому законодательству (новый, российский кадастровый номер – 91:04:007001:139), и продала за 900 тысяч российских рублей. В 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, дала доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ Небывайловой. В тот же день Артем Сытник дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка, что также подтверждается документально", - отмечает издание.

В свою очередь, журналисты уже обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с сообщением о совершении Артемом Сытником правонарушения, связанного с недостоверным декларированием (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины), что грозит директору НАБУ лишением свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Как ранее писало РБК-Украина, главный свидетель в деле о коррупции директора НАБУ Сытника Николай Надейко рассказал, как встречал по просьбе Сытника людей с деньгами из оккупированного Крыма. Эти люди привезли деньги за участок из оккупированного Крыма, ночевали у Сытника, и он же отвозил этих посредников в аэропорт.