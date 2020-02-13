Свидетель по делу Сытника рассказал, как тот получал деньги из оккупированного Крыма

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Свидетель подтвердил, что встречал по просьбе директора НАБУ людей с деньгами из оккупированного Крыма

Главный свидетель в деле о коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника Николай Надейко подтвердил, что встречал по просьбе Сытника людей с деньгами из оккупированного Крыма. Об этом он рассказал в комментариях журналистам, передают "Украинские новости".

Так, по словам Надейко, Сытник поручил ему встретить каких-то знакомых, прибывших из аннексированного Крыма.

"Встретили на границе с Крымом, но уже на нашей территории. Супружеская пара, как я понял из разговора, везли Сытнику деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму. Что за участок и за сколько его продали не знаю, не спрашивал. Эти люди, скорее всего, были посредниками при сделке, какие-то его друзья. Ночевали у Сытника, а на следующий день он отвозил их в аэропорт", - рассказал Надейко.

Ранее журналист Сергей Иванов в блоге для "Цензор.НЕТ" писал о сделке семьи Сытника в оккупированном Крыму. Речь идет об участке, который его жена оформила на себя по российскому законодательству и продала за 900 тысяч российских рублей.

Так, по информации Иванова, в 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, дает доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ Небывайловой. В тот же день Артем Сытник дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка. А уже 1 августа 2017 регистрационными органами оккупационной власти РФ в г. Севастополь зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок площадью 0,0416 га в Севастополе.

"В тот же день Сытники через посредника продали участок за 900 000 российских рублей, из которых 6600 российских рублей уплатили в российский бюджет в виде пошлины. В декларации Артема Сытника эти операции отражены не были", - писал Иванов.

Напомним, что Николай Надейко является советником сестры бизнесмена Олега Бахматюка, против которого Артем Сытник открыл уголовные дела. По словам Бахматюка, причиной преследования его со стороны НАБУ и давление на свидетелей является личная месть Сытника за признание его коррупционером.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.