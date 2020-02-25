Журналісти знайшли в декларації Ситника невідповідності на мільйон російських рублів

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

За даними журналістів, Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в Криму аннексированном

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не вказав у декларації про доходи вірогідний факт угоди на окупованій території в Криму. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на "Обозреватель".

Крім того, видання опублікувало витяги з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи, які свідчать про факт угоди, зареєстрованої російською владою.

"Мова йде про ділянку Б-65 (кадастровий номер 8536900000:07:001:0226) в садовому товаристві "Міраж" в Нахімовському районі Севастополя, який його дружина оформила на себе по російському законодавству (новий, російський кадастровий номер– 91:04:007001:139), і продала за 900 тисяч російських рублів. У 2015 році Ганна Ситник, дружина Артема Ситника, дала доручення на право відчуження майна громадянці РФ Небивайлової. У той же день Артем Ситник дав своїй дружині згоду на відчуження зазначеної ділянки, що також підтверджується документально", - зазначає видання.

У свою чергу, журналісти вже звернулася в Державне бюро розслідувань (ДБР) з повідомленням про скоєння Артемом Ситником правопорушення, пов'язаного з недостовірним декларуванням (ст. 366-1 Кримінального кодексу України), що загрожує директор НАБУ позбавленням волі терміном до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Як раніше писало РБК-Украина, головний свідок у справі про корупцію директора НАБУ Ситника Микола Надейко розповів, як зустрічав на прохання Ситника людей з грошима з окупованого Криму. Ці люди привезли гроші за ділянку з окупованого Криму, ночували у Ситника, і він же відвозив цих посередників в аеропорт.